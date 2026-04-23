Мы видим его

День рождения легенда рестлинга и без пяти минут голливудская звезда класса А Джон Сина празднует 23 апреля. Несмотря на то, что сегодня многие знают Сину по сериалу «Миротворец» Джеймса Ганна и ряду комедийных ролей, 15 лет назад его будущее не казалось таким безоблачным. Сина выглядел как очередной спортсмен, который не сможет вылезти из раздела фильмов категории Б и на закате карьеры будет ездить в рестлинг-турне в статусе ветерана. Но он все изменил. Weekend рассказывает как.

Текст: Никита Прунков

Рестлер Джон Сина, 2025

Фото: Rich Freeda / WWE / Getty Images Рестлер Джон Сина, 2025

Фото: Rich Freeda / WWE / Getty Images

Ничто не предвещало

Для людей, не погруженных в контекст, короткое объяснение, откуда взялся рестлинг. Этот удивительный вид спорта зародился в конце XIX века в Северной Америке и Европе — тогда на ярмарках и в цирках мужчины средних лет противостояли друг другу, используя французскую борьбу. К огорчению зрителей, большая часть поединков носила постановочный характер, из-за чего впоследствии рестлинг разделился на два направления — профессиональный спорт и театрализованную постановку с элементами боевых искусств.

Первую значительную волну популярности рестлинг в США получил после событий Второй мировой. Тогда американское общество требовало нового эскапистского развлечения, а телевидение как раз предоставило для него необходимую площадку. Постепенно рестлеры узнали о возможностях фармакологии и актерских курсах, и постановочные бои трансформировались в полноценное шоу накачанных мужчин в трико со своими правилами и внутренними сюжетами. К 1980-м главная федерация WWF (позднее ставшая WWE) обросла ростером из настоящих звезд вроде Халка Хогана и Андре Гиганта.

Ближе к миллениуму у рестлинг-шоу сформировались основные принципы проведения. Букеры, они же сценаристы, использовали простую драматургию, в которой существуют фейс (протагонист) и хил (антагонист) — они, в свою очередь, организуют фьюд (конфликт, который может растянуться на месяцы, а то и годы), основанный на теме предательства, идеологических расхождений и чего бы то ни было. Примечательно, что среди преданных поклонников этого спортивного развлечения болеть за фейсов всегда считалось решением конъюнктурным. Настоящие гики чаще поддерживают хилов, аргументируя выбор тем, что герои с отрицательной харизмой проделывают больший объем драматической работы.

Но вернемся к Джону Сине. В свой спортивно-развлекательный пик он был самым надоедливым фейсом, лицо которого красовалось буквально на всей атрибутике компании WWE. Сина завоевал 17 чемпионских титулов, не проигрывал годами, а в определенные моменты и вовсе казался неуязвим. И это при том, что в 2000-е Сина заметно уступал некоторым коллегам в артистизме — утрированные монологи, многочисленные гримасы были вполне органичны для атмосферы рестлинг-федерации, однако вряд ли бы нашли отклик у голливудских продюсеров.

К тому моменту первые шаги в индустрии уже сделал Дуэйн Джонсон и десятки других менее успешных претендентов на статус экранных звезд. Объединяло их всех — за исключением, пожалуй, Скалы и Дэйва Батисты — одно: ни Стив Остин, ни Билл Голдберг, ни Адам Коупленд, ни Кевин Нэш не смогли избавиться от своего спортивного прошлого и совершить полноценный трансфер на большие экраны. А Джон Сина смог, хоть и снимался поначалу в откровенно проходных проектах. Хотя мучительно долгие туры с WWE и постоянная работа с микрофоном были для Сины своеобразной тренировкой перед переходом в киноиндустрию.

Поединок Джона Сины против Романа Рейнса, 2021

Фото: Rich Freeda / WWE / Getty Images Поединок Джона Сины против Романа Рейнса, 2021

В 2006-м Сина по блату попал в «Морского пехотинца» — провалившийся в прокате боевик спродюсировал его начальник, основатель WWE Винс Макмэн. Спустя несколько лет он вновь прикоснулся ко дну американского проката, снявшись в еще одном фильме рестлинг-студии — лента «12 раундов» не смогла отбить производственный бюджет в $22 млн и получила 31% «одобрения» от критиков на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes.

Но он смог

Справедливости ради стоит сказать, что в киноиндустрии Джон Сина столкнулся со знакомой эксплуатацией образа: на ранних этапах ему лишь раз удалось выбить нетипичную для себя роль в картине «Легендарный» 2010 года. Тогда перед зрителями он предстал не грудой мышц, а в образе обычного ботаника-интеллектуала, который выходит на татами в память об отце. Сине удалось проявить драматический талант, но и этого оказалось мало — предложений поработать с большими режиссерами в серьезном кино ему не поступило, а потому он сменил вектор развития и ушел в комедии.

Так он принял участие в проектах «Девушка без комплексов», «Сестры», «На колесах», озвучил мультфильм «Фердинанд» и показал обаяние в комедии «Секса не будет!!!».

И вот, наконец, случилось судьбоносное знакомство Сины с Джеймсом Ганном — режиссер разглядел в симпатичном качке уникальную органику и пригласил его в «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Там Сина дебютировал в роли неоднозначного супергероя Кристофера Смита. В 2022-м «Миротворец» получил зеленый свет на HBO Max, а Джон Сина закрепился в рамках зрительского кино. Впереди его ждал «Форсаж», тепло принятый фанатами «Телохранитель на фрилансе», успешный комедийный боевик Ильи Найшуллера «Главы государств» — за месяц его посмотрело больше 75 млн подписчиков Amazon Prime Video, и хитовый «Супермен» Ганна.

Джон Сина на сцене 96-й кинопремии «Оскар», 2024

Фото: Kevin Winter / Getty Images Джон Сина на сцене 96-й кинопремии «Оскар», 2024

Из всего этого можно сделать единственный вывод: Джон Сина — настоящий мастер развлечений, который, в отличие от многих коллег по рингу, умеет смеяться над собой и не просто веселить публику, но и заставлять говорить о себе. Его авторская музыкальная тема, под которую он выходил на ринг почти 20 лет, давно разошлась по мемам,— как и его фраза «Ты не видишь меня», ставшая культовой и до сих пор регулярно всплывающая в сети. Пару лет назад он снова оказался в центре внимания, появившись обнаженным на 96-й церемонии «Оскара»,— эта явная отсылка к знаменитому инциденту со стрикером Робертом Опелем в середине 1970-х вызвала волну позитивной реакции.

Сегодня он — ветеран рестлинга, официально завершивший карьеру и при этом перспективный артист, которого охотно приглашают крупные студии. Вероятно, следующим этапом для него станет серьезное драматическое кино и даже фестивальные картины. По крайней мере на это указывает опыт Дуэйна Джонсона, успевшего посотрудничать с A24: если верить самому Сине, то он во многом ориентируется на старшего коллегу. И, кажется, правильно делает.