Дом терпимости к самим себе

Для тех, кто жалуется на недостаток в кинотеатральном репертуаре высокого искусства, эта прокатная неделя предлагает раскошелиться на него как минимум трижды. В ретроспективный прокат выходят яркие работы классиков арт-кино, один из которых скоро представит новый фильм на грядущем Канне.

Текст: Павел Пугачев

«Дом, который построил Джек» Режиссер Ларс фон Триер О чем фильм: Джек (Мэтт Диллон) рассказывает о своем жизненно-творческом пути старику Верджу (Бруно Ганц) по дороге в ад. Он считает себя художником, использовавшим в качестве творческого материала тела убитых им людей. Что это — исповедь, самооправдание или издевка автора фильма над зрителем? Или над самим собой? Кто снял: Ларс фон Триер, главный провокатор авторского кино рубежа XX–XXI веков. «Дом, который построил Джек» принято воспринимать как своего рода подведение творческих итогов, (само-)ироничное завещание. На что похоже: выход фильма совпал с ростом моды на тру-крайм, но это точно не рядовое «кино про маньяка». «Божественной комедии» тут больше, чем «Американского психопата». Кому понравится: тем, кто не убоится собственного смеха на сцене убийства невинной, но раздражающей дамы посредством домкрата.

«Персона» Режиссер Ингмар Бергман О чем фильм: онемевшая по неизвестным причинам актриса (Лив Ульман) отправляется в домик у моря вместе с разговорчивой сиделкой (Биби Андерссон). Одна история удивительнее другой. В конце они сходятся воедино. Кто снял: Ингмар Бергман, величайший автор психологического кино, сложно относившийся к психологии, и величайший автор религиозного кино, декларированно относивший себя к атеистам. На что похоже: на классические черно-белые фотосессии журнала Vogue и лекции по юнгианскому психоанализу. Кому понравится: людям, любящим после просмотра гуглить «в чем смысл фильма».

«Дневная красавица» Режиссер Луис Бунюэль О чем фильм: Северина (Катрин Денёв) — примерная жена скучного буржуа (Жан Сорель), а также возлюбленная молодого гангстера (Пьер Клеманти). А еще — прилежная сотрудница борделя. Как она все успевает? Возможно, как минимум одну из граней своих жизней она проживает в мире грез. Кто снял: Луис Бунюэль, посол сюрреализма в искусстве кино, автор таких шедевров, как «Андалузский пес», «Симеон Столпник», «Виридиана», «Ангел-истребитель». На что похоже: прежде всего на другие сатирическо-сюрреалистические комедии самого Бунюэля («Скромное обаяние буржуазии», «Призрак свободы»). Кому понравится: тем, кто порой не может сразу вспомнить, было ли то или иное событие во сне или все-таки в реальности.