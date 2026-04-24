В Бергамо воссоединили легендарную колоду Таро спустя век

В итальянской Академии Каррара до 2 июня проходит выставка «Таро. Происхождение, карты, предсказания» — самый полный смотр в истории этого жанра. Впервые более чем за сто лет организаторам удалось собрать вместе 74 карты так называемой колоды Коллеони — самой полной и древней колоды Таро. Название отсылает к предводителю наемного военного отряда Бартоломео Коллеони, чей герб украшает карты. Ранее эти экспонаты хранились в Бергамо, в Музее Моргана в Нью-Йорке и частной коллекции.

Экспозиция охватывает семь веков — от XV века до современности. Зрители увидят работы Бонифачо Бембо (создателя оригинальной колоды), сюрреалиста Виктора Браунера, а также фотографа Ирвина Пенна, художниц Ники де Сен-Фалль и Леоноры Каррингтон.

С конца апреля до конца мая (кроме вторников) таролог Джакомо Исидори, ученик режиссера-сюрреалиста Алехандро Ходоровски, проводит прогулки «Тайные аллегории: какая ты карта?». В публичной программе — встречи, посвященные писателю-постмодернисту Итало Кальвино, Леоноре Каррингтон и художнику Франческо Клементе.

Милена Двойченкова