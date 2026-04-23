Калифорниец в костюме медведя портил машины ради страховки

Трое жителей Калифорнии приговорены к 180 дням тюрьмы за попытку получить страховые выплаты за повреждения автомобилей, которые инсценировал человек в костюме медведя. Страховщикам предъявили видео из Лейк-Эрроухеда, где фигура в медвежьей шкуре царапала салон Rolls-Royce и двух Mercedes. Ущерб оценили в $141,8 тыс. Биологи заподозрили подделку, а сотрудники правоохранительных органов обнаружили в доме фигурантов костюм — расследование получило название «Медвежья лапа».

Преступники признали вину в мошенничестве и дополнительно получили два года условно. Четвертый участник схемы предстанет перед судом осенью. «То, что могло показаться невероятным, оказалось именно таковым»,— заявил аварийный комиссар, знакомый с обстоятельствами дела. Хотя в окрестностях Лос-Анджелеса настоящие медведи действительно встречаются.

Милена Двойченкова