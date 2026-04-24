Гардероб Дайан Китон уйдет с молотка

Аукционный дом Bonhams совместно с проведет серию из четырех торгов личными вещами актрисы Дайан Китон. Первый онлайн-аукцион стартует 31 мая и завершится 9 июня, всего будет представлено свыше 550 лотов.

В коллекцию вошли предметы одежды, аксессуары, мебель и произведения искусства из домов Китон. Живые торги состоятся 8 июня в Нью-Йорке, на них выставят сценарий фильма «Энни Холл» с эстимейтом $2–3 тыс. и расшитый пайетками костюм Gucci, оцененный в такую же сумму. На онлайн-аукционах At Home With Diane и Chapters Of An Edited Life предложат более 300 лотов мебели и арт-объектов, включая цементные кашпо, металлическую стремянку за $1–1,5 тыс. и коллекцию монографий о фотографах с аналогичной оценкой.

По словам главы отдела частных коллекций Bonhams Анны Хикс, актриса была «непревзойденным редактором» и отбирала каждую вещь с «поразительной точностью». Публичный показ предметов пройдет в Лос-Анджелесе 5 мая, а в Нью-Йорке — с 29 мая по 9 июня. Это первая распродажа наследия Китон спустя полгода после ее смерти.

