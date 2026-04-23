Christie’s выставит портрет кисти Ренуара на продажу

Картина Пьера Огюста Ренуара «La femme aux lilas» («Женщина с сиренью» — портрет Нини Лопес) впервые за почти век покинет коллекцию наследников бизнесвумен Джоан Уитни Пейсон. Аукционный дом Christie’s оценил полотно 1876–1877 годов в $25–35 млн и включил его в вечерние торги 18 мая в Нью-Йорке.

Работа принадлежала филантропу Лоринде Пейсон де Руле, скончавшейся в ноябре прошлого года. Ее мать Джоан Уитни Пейсон приобрела портрет в декабре 1929 года за $100 тыс. на старте формирования одной из значительных частных коллекций импрессионизма. Как рассказала дочь владелицы, Уитни Буллок, полотно десятилетиями украшало гостиную дома на Лонг-Айленде.

На холсте изображена любимая модель художника Нини Лопес — та же муза позировала для знаменитой «Ложи» Ренуара. У семьи Уитни давние связи с искусством: Гертруда Вандербильт Уитни основала Музей американского искусства в Нью-Йорке, а дядя Лоринды де Руле, Джон Хей Уитни, в том же 1929 году купил «Бал в Мулен де ла Галетт» Ренуара, проданный в 1990-м за рекордные $78,1 млн.

Милена Двойченкова