И фреска оживает
На фестивале Context. Diana Vishneva в Электротеатре «Станиславский»
В рамках фестиваля показана новая работа хореографа Анны Щеклеиной «Фреска 2.0» на музыку Василия Пешкова. Weekend побывал на спектакле, который пролетает столь стремительно, что не успеваешь щелкнуть пальцами.
А вот танцоры успевают — и неоднократно. Один из множества узнаваемых бытовых жестов в этой одноактной постановке будто переключает картинку. Танцоры щелкают, и фреска оживает. Оживают знакомые образы — тянутся друг к другу пальцами рук люди, сидящая женская фигура укачивает лежащую мужскую, два человека нежно обнимаются то ли в жесте расставания, то ли в порыве остановленной страсти.
Иногда движения становятся угловатыми, как в мельканиях стробоскопа на танцах в клубе. Иногда — мучительно вязкими. Из вязкости рождается телесность, чувственность, страсть, танцоры скидывают одежды. Их цвета и фактура, кстати, тоже иногда отсылают к живописному канону. А иногда — к уличной моде.
Хореограф Анна Щеклеина, дважды лауреат премии «Золотая маска», год назад представила небольшую танцевальную миниатюру «Фреска». А теперь из нее родилось сценическое высказывание, которое она доверила десяти танцорам труппы Context.
Хореографа Анна Щеклеина
Фото: пресс-служба Фестиваля Context. Diana Vishneva
«Меня интересует отпечаток сегодняшнего дня: какие вопросы, переживания и ценности волнуют общество сейчас и как они проявляются в танце. Для меня важно соединить настоящее с прошлым: узнаваемые образы истории, помещенные в современный контекст, позволяют увидеть, какие чувства и темы остаются неизменными»,— говорит автор постановки.
28, 29 апреля в Москве на сцене Театра наций в рамках фестиваля Context. Diana Vishneva будет показана постановка «Хора» хореографа Охада Нахарина.