Сказка о золотых яйцах

Более 180 галерей не в меру классического и в меру современного искусства, продавцов антиквариата, производителей ювелирных украшений и часов, немного издателей, чуть коллекционной развески и толпы народу с первой минуты. Почему, зачем и как — набор вопросов, которые в школьной программе относятся к наречиям, а на ярмарке могут быть заданы и ее участникам, и гостям. Weekend ищет ответы и нащупывает зоны умолчания.

Текст: Анна Черникова

«Ой, у нас фотографировать запрещено» — барышня со стенда с антикварным фарфором вокруг огромной бронзовой балерины, которая, вопреки всей изысканности позы, никак не заслуживает эпитета «изящная», а тянет скорее на звание слона в посудной лавке, норовит рукой закрыть мне объектив смартфона. Отворачиваюсь вместе с камерой. Утыкаюсь взглядом в длинноногую блондинку с саксофоном, которая на небольшом свободном пятачке у входа на ярмарку старательно выводит что-то из французской эстрады начала XXI века. Тут же подтанцовывают две брюнетки на высоченных каблуках из числа посетителей и подпевают, направив на исполнительницу телефоны. Заглядываю им через плечо и понимаю, что они снимают не саксофонистку, а кружочки с самими собой, поющими на фоне стендов ярмарки. Обходят запрет на съемку? Нарушают запрет на соцсети? Просто не ведают, что творят? Или им можно? А вдруг всем можно?

Тут — да. Если не всем, то многим, и если не всё, то широкий список того, что в других местах могло бы быть названо неуместным. Возможно, в ход пошли бы и другие «не» — неактуальное, немодное, даже несуразное? Но только кто это решает? Ведь не те самые посетители в кружочках?

Стоит послушать, что они говорят. Отправляюсь по стендам, превращаюсь в большое ухо. «А вот это мило»,— кивает пожилая дама в изящном костюме на непримечательный пейзаж в пафосной раме. «Смело»,— ее немолодая спутница с малиновой помадой рассматривает яркую, но весьма растиражированную абстракцию.

Тут и там слышу: «Ой, мне нравится» — от молодых и не очень барышень со следами вмешательства в их лица пластических хирургов. Рядом с ними скучают или болтают между собой их спутники в дорогих костюмах. В рядах стендов ювелирных брендов горячее. У женщин в глазах тут мерцает хищный огонь, на ушах и шеях болтаются украшения с еще не отрезанными ценниками, а у их мужчин заметно вибрируют карманы — от СМС о списании средств.

«Меня смущают дьявольские рожки»,— покупательница средних лет примеряет сережку и смотрится в зеркало. «Ты что, всё ради них»,— ее дочь-подросток крутится рядом, убеждая мать совершить покупку и уже предвкушая себя пользовательницей запретграмной красоты молодого, но очень модного бренда.

Один из стендов перед сценой сплошь заклеен рыже-черными постерами с надписью «Жизнь удалась» — исходный плакат Андрея Логвинова 1997 года, с которого сделаны эти копии, хранится в собрании Третьяковской галереи. В описи про него смешно указано, что «изображение выполнено в особой технике: черной икрой по красной».

Участников ярмарки «Арт Москва» тоже можно разделить по икорному принципу. На каких-то стендах словно бы стараются выложить перед посетителями все самые дорогие виды рыбьих яиц. А местами и рыбью кожу тончайшей выделки. А у кого-то есть к продаже только икра минтая — но спрос на нее имеется. Повсюду весьма массовая икра лососевых рыб. Изредка кто-то предлагает черную — за баснословные деньги. А вот продавцов икры щучьей — редкого деликатеса, который ждет своего любителя,— еще поискать, но и они тут есть.

«Арт Москва» гораздо лучше других схожих, но несопоставимых событий показывает взаимоотношения общества и искусства: как его знают, насколько в нем разбираются, какой звон про него слышали, с чем бутерброды ели. И публика под стать: состоятельная и состоявшаяся, ищущая перспектив и не теряющая веры в лучшее, прекрасные золушки и мачехи с вредными дочерьми — все в поисках принцев, которые тоже тут, кто с белым конем, кто с красным, но все понимают, что возможны встречи с драконами — и они тут тоже имеются, и керамические, и живописные.

Иду по ярмарке и думаю: да и пусть бы они все находили тут друг друга и покупали икру для праздничного стола, и было бы в этих ярмарочных сказках все хорошо, а не так, что золотая рыбка «Лишь хвостом по воде плеснула / И ушла в глубокое море». Но у классика на этот счет все понятно объясняется — как избежать такого вот конца.