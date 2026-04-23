В Италии раскрыли схему с фальшивым поп-артом на €50 тыс.

Сотрудники отряда карабинеров по охране культурного наследия в Козенце изъяли 143 произведения, которые считаются грубыми подделками под Энди Уорхола, Кита Харинга и Бэнкси. Операция связана с выставкой «От поп-арта до стрит-арта: влияние», проходившей в Реджо-ди-Калабрия с 20 июля 2024 года по 5 января 2025 года.

Сначала правоохранители обнаружили 133 подозрительных объекта. Позже по запросу местной прокуратуры в бельгийском Льеже изъяли еще десять экземпляров с явными признаками фальсификации. Там же нашли 11 произведений, приписываемых тем же авторам; их сейчас изучают бельгийские судебные органы. Среди конфискованного — картины, графика и скульптуры.

Работы предоставила Академии изящных искусств бельгийская компания, выдав их за подлинники. По контракту организаторы заплатили €50 тыс., а также могли получить долю от продажи билетов и рекламы. В деле фигурируют три гражданина Бельгии и три фирмы. Следствие полагает, что действовала организованная система по серийному выпуску фальшивок для выставок в разных странах Европы.

