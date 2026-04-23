В Египте нашли мумию с текстом «Илиады» Гомера

Испано-египетская археологическая миссия в провинции Минья обнаружила захоронение римского периода, внутри которого находился фрагмент папируса со знаменитым cписком кораблей из второй книги «Илиады».

Находка сделана в подземной погребальной камере. Среди инвентаря нашли языки-амулеты — три золотых и один медный,— которые вкладывали в рот усопшим. Считалось, что такие пластины позволяли говорить перед судом Осириса. В той же гробнице исследователи наткнулись на редкий папирусный свиток. Экспертиза подтвердила, что текст соответствует перечню греческих войск, осаждавших Трою.

Генеральный секретарь Высшего совета по древностям Египта Хишам аль-Лейти отметил, что размещение литературного произведения внутри мумии указывает на высокий статус погребенного и тесное переплетение греческой культуры с местными погребальными обрядами. В соседних камерах были найдены известняковые саркофаги и следы кремации в керамических сосудах, а также терракотовые и бронзовые фигурки Гарпократа и Купидона.

Район древнего города Оксиринх давно известен как крупнейший центр находок папирусов, однако ранее тексты там обнаруживали преимущественно в свалках мусора, а не в ритуальном контексте. Классическая литература могла играть определенную роль в представлениях египтян о загробном мире в эпоху римского владычества.

Милена Двойченкова