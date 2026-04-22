Русский философ спешит на помощь в новом романе Пелевина

Бородатая история на новый лад, где немолодая афроамериканка Жанна д’Арк сражается за мировую справедливость с приятелем Тиберия Женей Эпштейном и патриотичным женоненавистником Жилем де Рэ. Weekend прочитал книгу в числе первых, изучил ее геометрию и делится впечатлениями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эксмо Фото: Эксмо

Русский философ и писатель Константин Параклетович Голгофский во время эксперимента в ретрите оказался в теле Жиля де Рэ. Был такой французский полководец во времена Столетней войны, соратник и сподвижник Жанны д’Арк, победитель англичан, который в какой-то момент отошел от военных дел, увлекся алхимией и массовыми зверствами. Обвиняли его в изуверстве над детьми, но благодаря сказке про «Синюю Бороду» в историю маршал вошел как масштабный женоубийца. Но вот удивительное дело — Голгофский копается в душе Жиля де Рэ, в его памяти и не находит там никаких воспоминаний об убийствах ни женщин, ни детей, ни даже подпольных советских миллионеров. Внутри Жиля де Рэ — сплошной патриотизм, благочестие и богобоязненность. Неужели отважного полководца и героя Франции оклеветали? Это несправедливость, а где несправедливость, там ее стремится исправить русский философ. Особенно если эта несправедливость где-нибудь ближе к Атлантическому побережью, чтоб были развалины замков и добротные рестораны.

И вот наш современный герой без плаща и без шпаги отправляется по местам боевой славы Жиля де Рэ, вернее, по тем городкам, где когда-то стояли замки, в которых двинувшийся аристократ совершал свои злодеяния. Голгофский осматривает развалины и оставляет гневные отзывы на сайтах посещенных им ресторанов. На пути ему встречается американец, «типичный цэрэушник» в кепке MAGA. Вскоре картина начинается проясняться, американцы тоже расследуют что-то загадочное, как-то связанное с Жилем де Рэ и потусторонним. Голгофский, предварительно согласовав свое участие в совместных с американцами операциях у своего куратора в отечественных спецслужбах, отправляется в Штаты, где обнаружили Жанну д’Арк. Да, Орлеанская дева тоже с нами, и она немолодая лысая афроамериканка гаитянского происхождения, у нее свой лагерь во Флориде. Там вместе с девами-воительницами Жанна продолжает свою многовековую борьбу. «С кем же?» —законно спросите вы. Как с кем? Со злейшими врагами всего сущего и всякого живого на земле, с отродьями сатаны, с англичанами. Это Голгофский одобряет, ведь в основе его учения концепция, которая сводится к словосочетанию «англичанка гадит». В основном России, но он ведь теперь и наш соотечественник и средневековый барон в одном лице, а англичан ненавидят и русские, и французы одинаково.

Жанна узнает старого друга и говорит: милый Жиль, французской короне вновь угрожает опасность (Людовик с непонятным порядковым номером скрывается почему-то в Венесуэле), но мы его вернем на трон, а пока посмотри, как мы тут трудимся, с помощью магии вуду доводим до безумия английскую элиту. Совсем бы их истребили, но у коварных британцев есть Министерство магии, и оно неплохо работает. Как тут не вспомнить популярный мем про Гарри Поттера «Прочитайте еще одну книгу».

Дальнейшее расследование приведет Голгофского сперва в Израиль, в лабораторию физика Жени Эпштейна, потом на остров Капри, причем не нынешний, а времен императора Тиберия, которого тоже обвиняли в массовых убийствах, и, наконец, к некоторым парадоксальным открытиям. Судьба Жиля де Рэ прояснится, судьба Тиберия прояснится, судьба Эпштейна, вернее, всех Эпштейнов мира немного прояснится, а вот судьба Вселенной окажется под вопросом. Но, она, вернее, они, Вселенные, как выясняется, могут за себя постоять. Попутно Голгофский и Пелевин откроют что-то вроде нового закона мироздания. «Мультивселенная — не перфекционист. Она даже безалабернее, чем мы... Реальность похожа на запущенный сад, где садовник вырывает не все сорняки, а лишь те, что разрослись уж слишком... Вселенная терпелива, но, если долго ковыряться у нее в носу, она в конце концов чихнет».

С вами был сильно упрощенный и сокращенный пересказ основной сюжетной линии нового романа Виктора Пелевина «Возвращение Синей Бороды», который, в свою очередь, является сильно упрощенным и сокращенным пересказом одноименного романа Константина Голгофского. Собственно, Голгофский — это шарж на русского философа и писателя Дмитрия Евгеньевича Галковского, изобретателя внезапно вновь ставшего популярным термина «новиоп» — новая историческая общность, человек, добровольно отказавшийся от своих национальных корней, но это снова сильное упрощение, в первую очередь автора культового романа «Бесконечный тупик».

Галковский не то чтобы учитель Пелевина, но в романах Виктора Олеговича можно найти как прямые, так и косвенные отсылки к творчеству Дмитрия Евгеньевича. Скажем, Галковский не раз утверждал, что во всем виновата Англия. В книге 2019 года «Искусство легких касаний» впервые появился философ-расследователь Голгофский как персонаж, а в 2026-м он же расследует связь между преступлениями Жиля де Рэ (возможными) и нарушениями закона на острове Эпштейна. На закуску в конце «Возвращения Синей Бороды» есть еще два текста, тоже как бы Голгофского: посмертные похождения Авраама Маслоу в пирамиде имени себя и творческое переложение «Песни о Буревестнике» Максима Горького, в которой мудрый Пингвин поясняет, че как, глупому соколу.

У Маслоу — пирамида, у Пифагора — штаны, у Наполеона — Ватерлоо, а у Пелевина — собственный треугольник. Одна сторона этого треугольника — сюжет, вторая — конспирологические объяснения реальности, а третья — мемы, шутки, афоризмы и максимы, емкие определения, которыми Виктор Олегович нас программирует. Аккуратно согласимся с тем, что в новом романе Пелевину удалось относительно логично связать остров Эпштейна, зловещие преступления Жиля де Рэ и теорию множественных миров Эверетта. Вы же мечтали узнать, что у них общего? Нет? Не хотели? Странно. Но ведь получилось. Мемы присутствуют. Помимо чихания Вселенной можно процитировать такое: «Оруэлл — второе имя Сороса... Это знают все, кто побывал в тайном логове Эпштейна...» И ведь не поспоришь. А вот к сюжету есть вопросы. Этот роман еще более безумен, чем предыдущие тексты нашего живого классика, но если книга «A Sinistra» была прямо отличным алхимическим боевиком, то в новом романе есть элементы шпионско-мистического триллера. Однако они немного теряются в бермудском тетраэдре между Флоридой, Францией, Израилем, островом Капри и желанием свести какие-то совсем личные счеты с Галковским. Треугольник Пелевина вышел кособедренный. Впрочем, других классиков, которые готовы выдавать роман объемом почти в 500 страниц теперь каждые полгода, у нас нет.

Продажи романа стартуют 23 апреля в книжных магазинах и на маркетплейсах.

Текст: Константин Мильчин, литературный критик, шеф-редактор «Яндекс Книг»