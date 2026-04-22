Редкие эскизы Винни-Пуха впервые показали в Лондоне

В галерее Peter Harrington выставили девять эскизов Эрнеста Шепарда к книге «Винни-Пух», предоставленных семьей иллюстратора к 100-летию произведения. Два из них ранее не публиковались и были оценены в £9 тыс. каждый.

На одном эскизе Кристофер Робин ведет Пуха, Пятачка и Сову вверх по ручью — сцена предназначалась для главы об экспедиции к Северному полюсу, но в итоговую версию не попала. Второй набросок изображает Пуха и Пятачка, выслеживающих воображаемых вузлов. Обе работы остались незавершенными.

Специалист галереи Филип Эррингтон назвал эскизы «моментом первого вдохновения», когда художник только обдумывал движение и характер персонажей. Помимо неизвестных ранее рисунков на выставке представлены и опубликованные иллюстрации, в том числе изображение Тигры и Иа, оцененное в £30 тыс.

Книга Алана Милна разошлась тиражом 150 тыс. экземпляров в первые месяцы после выхода. Большая часть архива Шепарда хранится в Музее Виктории и Альберта, а в 2018 году рисунок карты Стоакрового леса (в переводе Бориса Заходера — Дремучего Леса) ушел с аукциона Sotheby’s за £430 тыс.

Милена Двойченкова