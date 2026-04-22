Лана Дель Рей спела для видеоигры по «Джеймсу Бонду»

Американская певица Лана Дель Рей исполнила заглавную песню к видеоигре «007 First Light». Музыку для трека написал композитор Дэвид Арнольд, работавший над пятью фильмами бондианы.

По словам Арнольда, работа с Дель Рей привнесла в проект «элегантность, атмосферу и совершенно уникальный характер». Релиз самой игры запланирован на 27 мая. Ранее певица уже писала композицию для фильма «Спектр» в 2015 году, однако продюсеры отклонили ее вариант в пользу трека Сэма Смита.

Сюжет «007 First Light» расскажет о 26-летнем Джеймсе Бонде в момент его вербовки в MI6. Главного героя сыграет Патрик Гибсон, злодея Бавму — Ленни Кравиц, а роль сотрудницы разведки Селины Тан досталась Джемме Чан. Это первая игра о Бонде с 2012 года.

Милена Двойченкова