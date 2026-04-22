В Нью-Йорке откроют книжный магазин без книг

В мае в Нью-Йорке начнет работу временное общественное пространство Audible Story House, полностью отказавшееся от печатных изданий в пользу иммерсивного аудио. Вход и прослушивание контента будут бесплатными для всех посетителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Audible Фото: Audible

Концепция предполагает не продажу товаров, а погружение в звук. Вместо привычных стеллажей в помещении разместят семь зон с наушниками Sony с поддержкой объемного звучания Dolby Atmos. Вместо полок установлены специальные «плитки с историями», позволяющие выбрать и прослушать фрагменты бестселлеров в разных жанрах, а также подкасты из каталога сервиса.

Дочернее предприятие Amazon позиционирует проект как физический мост к цифровому прослушиванию и место встречи единомышленников. Эксперты отмечают, что подобные инициативы могут изменить привычный формат городских библиотек и книжных магазинов, превращая их в интерактивные медиацентры с тактильным подходом к цифровому контенту. Пространство будет открыто до 31 мая.

Милена Двойченкова