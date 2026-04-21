В Москве пройдет фестиваль молодого искусства вне жанров

«Тон-фесТ» под девизом «Искусство в движении» состоится с 23 по 30 апреля в новом московском культурном пространстве «Тон-центр», художественным руководителем которого выступает Катя Бочавар — художник, куратор, архитектор, сценограф, режиссер и продюсер более чем 100 выставочных, перформативных и театральных проектов. (Интервью с ней о других ее проектах читайте тут)

Фото: Рустам Шагиморданов © radugadesign

Фото: предоставлено проектом ГРАУНД

Фото: Предоставлено No wave!

Фото: Илья Никитин

Фото: Анна Тодич / предоставлено Мастерской Брусникина

Фото: Таисия Гордина

Фото: пресс-служба Тон-фесТ

Фото: Александра Голикова

В программе «Тон-фесТа» — перформативные читки, танцевальные и музыкальные импровизации, концерты электронной и акустической музыки, саунд-инсталляции.

Организаторы обещают, что фестиваль станет ежегодным смотром новой волны талантов в музыке, хореографии, драматургии, театральном искусстве и фотографии. В числе участников: объединение «студия десять» / Мастерская Виктора Рыжакова, Мастерская Юрия Бутусова и Мастерская Дмитрия Брусникина; клуб рисовальщиков движущейся натуры «Партитура движения»; независимое онлайн-радио KURS Radio; музыкальные лейблы «ГОСТ Звук», No Wave! и Miqroflora; медиа-арт-коллектив Radugadesign, Центр электроакустической музыки и танцевальное сообщество Contemporary Moscow.

В сцепке с фестивалем откроется выставка современной фотографии и будет показываться многоканальная саунд-арт-инсталляция с кинетическим объектом ROTOR, который «разворачивает» звук и создает среду для перформансов и музыкальных экспериментов.