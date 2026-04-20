Россияне едут в Южную Корею и тратятся на здоровье

Турпоток из России в Республику Корея в 2025 году вырос на 14% и составил 224 524 визита. Увеличилась и продолжительность поездок — теперь россияне проводят в Сеуле и других городах и регионах до 13 дней. И это, кстати, почти на неделю дольше, чем среднестатистические туристы из других стран. Доля медицинского туризма в этой статистике составляет около 10%.

Россия вместе с Казахстаном занимает второе место по тратам туристов на медицинские услуги — в среднем 13 543 981 вон (порядка 702 тыс. руб.). Лидер списка — Австралия (14 738 296 вон или 763,5 тыс. руб.), третье место у США — (13 077 000 вон или 677,4 тыс. руб.).

Всего же, по данным московского представительства Национальной организации туризма Кореи (НОТК), в 2025 году Корею с целью оздоровления посетили 1,6 млн иностранных гостей. Это на 35% выше, чем годом ранее. Средняя стоимость лечения колеблется в районе от 9 720 321 вон (примерно 503,7 тыс. руб.), средняя длительность — 7,2 дня. А уровень удовлетворенности услугами клиентов сегмента «К-бьюти» составил рекордные 92,8%.

Эти и другие данные были представлены на роуд-шоу медицинских и оздоровительных велнес-центров Республики Корея в Москве. Мероприятие 17 апреля 2026 года собрало представителей туристического и медицинского бизнеса из более чем 150 туристических компаний и структур из разных городов России, в том числе Владивостока, Казани, Екатеринбурга.

О новинках 2026 года и уникальных программах для российских туристов рассказывали представители 16 южнокорейских клиник и восьми оздоровительных агентств. На шоу присутствовал посол Республики Корея в России господин Ли Сок Пэ. Директор московского представительства НОТК госпожа Юк Гён Ын рассказала на пресс-конференции в рамках роуд-шоу, что в 2026 году ожидается дальнейшее увеличение турпотока из России.

Самые популярные запросы у туристов из России: общая диагностика, лечение рака, пластическая хирургия, дерматология, акушерство и гинекология, ортопедия, корейская традиционная медицина и стоматология.