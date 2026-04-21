Джеки Чан поставит кунг-фу-версию оперы «Турандот»

Актер и мастер боевых искусств Джеки Чан впервые выступит в роли оперного режиссера. Его интерпретация «Турандот» Джакомо Пуччини станет частью 72-го фестиваля в итальянском Торре-дель-Лаго.

Спектакли запланированы на 17 и 24 июля, а также на 1 и 9 августа. В постановке примут участие международные солисты, включая тенора Роберто Аланью, который выйдет на сцену в первый день. Чан намерен вплести в оперное повествование приемы боевых искусств: по замыслу каждый персонаж предстанет воином, чья пластика отражает внутреннюю борьбу и страсти.

Перед итальянским дебютом спектакль в другой версии уже гастролировал по Китаю — его увидели зрители Гуанчжоу, Сямэня и Чэнду. Таким образом господин Чан продолжает список голливудских актеров, пробующих силы в оперной режиссуре, вслед за Рейфом Файнсом и Кристофом Вальцем.

