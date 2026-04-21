Портрет Брижит Бардо работы Уорхола уйдет с молотка

Образец поп-арта — портрет Брижит Бардо кисти Энди Уорхола — выставят на вечерние торги The Now & Contemporary аукционного дома Christie’s 14 мая. Ожидаемая цена произведения — от $14 млн до $18 млн.

Работа 1974 года размером 120 на 120 см, выполненная акрилом и с применением шелкографии, хранилась в коллекции фотографа Гюнтера Закса.

Уорхол познакомился с французской актрисой еще в 1967 году на Каннском фестивале, а заказ на первый портрет получил спустя шесть лет — как раз в тот момент, когда Бардо объявила об уходе из кино, а художник возвращался к живописи после паузы. Основой для шелкографии послужил снимок Ричарда Аведона 1959 года; его оригинал ушел с молотка в 2008-м за $181 тыс.

В отличие от растиражированных портретов Мэрилин Монро, образ Бардо у Уорхола встречается значительно реже, что добавляет лоту редкости. В 2022 году на Christie’s шелкография «Shot Sage Blue Marilyn» установила рекорд для художника, достигнув $195 млн и став второй по стоимости работой в аукционной истории на тот момент.

Милена Двойченкова