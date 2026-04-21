Кашалоты используют в речи «гласные» — как люди

Международная группа лингвистов и биологов обнаружила, что кашалоты используют в щелчках, которыми они общаются, два разных типа звуков — аналоги человеческих гласных. Животные, как выяснилось, осознанно чередуют их в ритмических последовательностях (кодах) по определенным правилам.

Авторы из проекта по изучению кашалотов CETI сравнили спектрограммы щелчков китов и человеческой речи. Оказалось, что, меняя форму воздушной полости в носу, кашалот способен производить звуки, условно названные «a-кода» и «i-кода». «Мы точно не знаем, несут ли они какой-либо смысл,— пояснил ведущий автор Гашпер Бегуш.— Но способность контролировать этот выбор, вероятно, развилась для определенной цели».

Ученые выявили закономерности: одни ритмические паттерны включали оба типа щелчков поровну, в других преобладал лишь «а-код». Подобная организация напоминает использование долгих и кратких гласных в арабском и других языках. Специалисты CETI уже несколько лет записывают «разговоры» китов у берегов Доминики. Хотя до полного понимания речи кашалотов еще далеко, текущие результаты подтверждают: их коммуникация устроена гораздо ближе к человеческой, чем считалось ранее.

Милена Двойченкова