(Не)любительская орнитология

В ленте «Я — значит Ястреб», которая вышла в российский прокат, звезда сериала «Корона» заводит дружбу с дикой птицей — своеобразный способ справиться с утратой близкого человека. О терапевтическом эффекте фильма рассказывает Юлия Шампорова.

Пожалуй, главная исполнительница роли Елизаветы II в Великобритании сегодня, лауреатка «Эмми» и «Золотого глобуса» Клэр Фой, очевидно, не боится ни короны, ни депрессии. В «Я — значит Ястреб» она сыграла сложную и требующую чрезвычайных эмоциональных затрат роль, которая не оставит зрителя равнодушным. Привыкшая появляться на экране в роскошных платьях и бриллиантах, Фой в «Ястребе» честна не только в своей актерской игре, но и в том, как выглядит ее героиня. Крупный план фиксирует все: уставшие потухшие глаза, морщины, мешки под глазами, неопрятные, неухоженные волосы. Все это — симптомы депрессии, которую переживает ее героиня. Появиться в таком виде на экране — большая смелость для любой актрисы, и не обделенная наградами и вниманием режиссеров Фой идет на это, чтобы со всей беспощадностью показать процесс проживания горя. Такой откровенный разговор может вызвать болезненную реакцию у зрителя, и это осознанное решение создателей картины. Не случайно BBC охарактеризовала фильм как «тихое, но разрушительное кино, которое остается с вами надолго». И это действительно так, каждому, кто проживал депрессию или разделял этот опыт с близкими, тяжело возвращаться к нему, пусть даже и на экране.

По сюжету главная героиня Хелен занимается исследованиями и преподает в Кембридже, но это занятие для нее в тягость: не получается наладить контакт со студентами, увлечь их материалом, да и ей самой преподавание в тягость. Мы знакомимся с ней в один из самых сложных жизненных периодов: погибает отец (Брендан Глисон), с которым она была очень близка. Женщина пытается справиться с горем, ездит на отцовской машине, вспоминает их разговоры и шутки. Много экранного времени занимают флешбэки, посвященные взаимодействию отца и дочери. Однако со временем боль не притупляется, работа отходит на третий план, а мимолетный роман, который Хелен пытается завести через интернет,— совсем не то, что нужно горюющему человеку.

В детстве вместе с отцом героиня часто занималась наблюдением за птицами, это типичное для британцев развлечение. Особенно они любили следить за ястребами-тетеревятниками. В память об отце Хелен, университетский профессор, никак не связанный с разведением птиц, решает завести у себя дома самку ястреба. Заводчик, отдавая героине свирепую птицу, которая никак не дается в руки, так характеризует этого хищника: «Если хочешь успокоить ястреба-тетеревятника, нужно сделать только одну вещь. Дать ему возможность убивать. Убивать как можно больше. Убийство их расслабляет».

И Хелен дает своей птице, которую она назвала Мейбл, эту возможность: вместе они ходят на охоту, забивая то кролика, то фазана и затем готовя из них обед. Этому предшествует долгий период адаптации Мейбл и попытки Хелен наладить с ней отношения. Постепенно привязанность Хелен к Мейбл становится похожа на обсессию. Интроверт по природе, женщина, психика которой помутилась от горя, избегает встреч с единственной подругой, пришедшей ее навестить. А мать и брат, случайно оказавшись в ее квартире, приходят в ужас от царящего здесь хаоса, где немытая посуда соседствует с тушами животных. Хелен все больше замыкается в своем горе, повсюду ходит с ястребом, чувствует себя комфортно только с ним и не может найти силы на что-то другое. Хотя она решает уйти из Кембриджа в конце семестра, а значит, нужно освободить квартиру и искать новую работу или податься на постдок в Германию, как ей советует сделать ее руководство.

Взаимодействие героини и хищной птицы — это не счастливая сказка со счастливым концом. Питомец, даже такой дикий и опасный, как Мейбл,— не панацея от горя. Кажется, что эта дружба станет спасением для Хелен, но создатели честно показывают, как она не лучшим образом влияет на психическое состояние героини. Настоящее спасение в такой ситуации — прием врача, диагностика депрессии и назначение антидепрессантов. И сценаристы не стесняются дидактически проговорить это в самой картине. В ситуации глубокой депрессии человеку нужен добрый и понимающий друг и медикаментозная помощь, и никакое чудо, даже дружба с ястребом, это не заменят.

Фильм снят по одноименному автобиографическому бестселлеру Хелен Макдональд, переведенному на 20 языков и принесшему своему автору многочисленные литературные премии (Costa Book of the Year, Samuel Johnson Prize for Non-Fiction, BookBrowse Nonfiction Award, Prix du Meilleur Livre tranger). Отец писательницы известный британский фотограф Алисдер Макдональд 26 лет проработал в газете Daily Mirror, был награжден престижной профессиональной наградой World Press Photo и сделал себе имя репортажами с концертов группы The Beatles в 1960-х годах и фотографиями представителей британской правящей династии.

В 2007 году Макдональд скончался, и его дочь написала книгу о нем, о себе и о своей утрате, которая вышла в 2014-м. В сцене похорон отца, где героиня Клэр Фой произносит прощальную речь, на экране демонстрируются реальные фотографии Макдональда, которые включают в себя кадр с поцелуем Чарльза и Дианы на балконе Букингемского дворца во время празднования их свадьбы. Ирландский актер, номинант на премии «Оскар» и «Эмми», звезда фильмов «Банши Инишерина», «Залечь на дно в Брюгге» и саги о Гарри Потере Брендан Глисон создает образ немного нелепого, обаятельного, трогательного журналиста, увлеченного своей профессией до последнего дня жизни. Для того чтобы сделать образ более живым, актер говорит с шотландским акцентом, что не было свойственно его прототипу. «Я не похож на него внешне,— говорит актер,— так что точной копии все равно бы не вышло. Считайте это поэтической вольностью».

За производство картины отвечала продюсерская компания Брэда Питта Plan B Entertainment, три фильма которой уже стали лауреатами премии «Оскар» в категории «Лучший фильм», а режиссером выступила единственная женщина, удостоенная премии BAFTA за режиссуру (причем дважды — в 2013 и 2018 годах), Филиппа Лоуторп. Она также работала над сериалом «Корона», сняв одну из самых популярных серий под названием «Прошлое», и чрезвычайно популярным в Британии и за ее пределами проектом «Вызовите акушерку».

Лоуторп проделала филигранную режиссерскую работу. Чрезвычайно тяжело снимать диких животных в кадре, а когда ястреб — заглавный герой твоего фильма, нужно показать высший уровень мастерства. Режиссер очень нежно и вдохновенно подходит к изображению ястреба в кадре, и это чрезвычайно красиво. За сценарий и операторскую работу также отвечали женщины: номинантка на «Оскар» за лучший адаптированный сценарий, автор бестселлера «Комната» Эмма Донохью написала эту историю, а Шарлотта Брюус Кристенсен («Тихое место», «Большая игра», «Вдали от обезумевшей толпы», «Охота») выступила оператором-постановщиком картины.

Очень важно, что такую откровенную и сложную историю горя и борьбы с депрессией снимали женщины, именно они смогли полностью раскрыть суть книги Хелен Макдональд. И отдельно стоит отметить актерскую игру Клэр Фой. Эта талантливая и смелая женщина на протяжении всего фильма — постоянно на экране крупным планом, в руках у нее чаще всего — дикий ястреб, и она мощно и по-актерски выверенно играет человека, страдающего от глубокой депрессии. Решиться на такую роль — по-человечески очень смелый шаг, не говоря об актерских задачах. Когда подруга Хелен старается утешить ее, она приводит слова британской средневековой святой, первой женщины, которая написала книгу на английском языке, мистика и богослова Юлианы Нориджской (1243–1416). Несмотря на всю тяжесть изображаемых в фильме духовных страданий, ее слова, процитированные в картине, можно считать девизом этой истории: «Все должно быть хорошо, и все будет хорошо, и все, что бы ни было, будет хорошо».