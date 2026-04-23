История, высеченная в камне

Архитектура позволяет читать город как открытую книгу, и особенно интересны в этом случае «пометки на полях» — декоративные элементы на зданиях. Такими «примечаниями» стали барельефы, пришедшие к нам из Византии и Западной Европы. В домонгольскую эпоху искусная белокаменная резьба покрывала древнерусские храмы, позже каменные рисунки перешли на фасады светских зданий. И современные особняки на Ильинке тоже украшают виртуозные барельефы мифологических зверей. Специально для Weekend историк и москвовед Иван Абашев cоставил маршрут с пятью образцами жанра из разных эпох.

Синодальная типография на Никольской Печатный двор на Никольской улице основал еще Иван Грозный в 1553 году. Именно здесь была напечатана первая книга в России — «Апостол». В Смутное время здание сгорело, а на его месте появилась новая типография — вскоре и ее уничтожил пожар. Только следующая за ними каменная постройка простояла здесь больше века, пока не была разобрана из-за ветхости. То, что мы видим сейчас,— построенная в 1811–1814 годах Московская синодальная типография. Ее фасад украшает похожий на иллюстрацию из сказки барельеф со львом и единорогом — копия такого же XVIII века. Эти фантастические образы символизируют вполне царскую власть и духовность, их борьбу и единство. Во времена Грозного лев и единорог появлялись на государственных печатях. Под фронтоном же можно увидеть барельеф совсем из другой эпохи — советский герб. Он так органично вписан в облик фасада, что, кажется, соседствовал с приметами монархии всегда. Сочетание удивительное, но, по словам Ивана Абашева, встречается довольно часто: серп и молот размещали там, где раньше был двуглавый орел.

«Ильинка 3/8» в 160 метрах от Красной площади Буквально в пяти минутах прогулки от старого Печатного двора — Богоявленский переулок. В конце 2025 года здесь, на воротах архитектурного ансамбля «Ильинка 3/8», появилась новая достопримечательность — двухметровый барельеф с изображением не единорога, но еще одного мифологического создания — грифона. За воротами — памятник архитектуры, три здания Теплых торговых рядов, дополненные четырьмя современными особняками в неорусском стиле с барельефами поменьше. Все рисунки по камню изготовила иранская художница по камню Хамидэ Алипур. В течение двух лет она вручную вырезала их из гигантских плит геналдонского доломита из Северной Осетии. Девелопер Sminex неслучайно обратился к героям древнерусской традиции. Новые особняки вдохновлены обликом московских княжеских палат, когда-то стоявших на их месте. Глубокая связь с историей Москвы, обращение к культурному коду, гармоничная интеграция в облик одной из самых древних улиц столицы — черты Fine Development («безупречный девелопмент»), фирменного подхода компании. А еще образы льва, пардуса, птицы Сирин и того самого грифона — авторские копии барельефов на Георгиевском соборе в городе Юрьеве-Польском. Именно он в свое время послужил образцом для московских зодчих в Средневековье.

«Дом со зверями» на Чистопрудном бульваре От Кремля двигаемся в сторону Чистых Прудов. Доходный дом церкви Троицы на Грязех построен в 1908–1909 годах, когда в Москве был на пике популярности неорусский стиль. Основным приемом этого направления — ответвления модерна — стало обращение к традиционным для Руси ремеслам в контексте нового строительства. Художник Сергей Вашков, ученик Карла Фаберже и Виктора Васнецова, создал для нежно-голубого фасада дома эскизы фантастических зверей, птиц и растений, а художественная артель «Мурава» изготовила по ним дивные лепные барельефы. Они покрывают стену затейливым «ковром». Известно, что Вашков увлекался древнехристианской символикой и восхищался оформлением Дмитриевского собора во Владимире. «Это светское здание, но какое красивое получилось переосмысление образов старинного собора»,— замечает Иван Абашев.

Типография «Утро России» в Большом Путинковском переулке По бульварному кольцу идем в сторону Тверской. Изящное здание типографии с гигантскими арочными витражными окнами возвели неподалеку, в Большом Путинковском переулке, по проекту одного из главных архитекторов русского модерна Федора Шехтеля. Здесь разместилась редакция газеты «Утро России» Павла Рябушинского с типографией, где ее и печатали в 1907–1908 годах. После Октябрьской революции комплекс национализировали и на лаконичном фасаде разместили любопытный барельеф: рабочий катит колесо на фоне заводских труб, а завершает гордый образ фраза: «Вся наша надежда покоится на тех людях, которые сами себя кормят». «Иногда барельефы рассматриваешь, потому что над ним поработал известный художник, но порой это просто отпечатки времени»,— говорит Иван Абашев. В первые годы советской власти был принят план монументальной пропаганды, по которому в стране должны были создавать памятники и барельефы, посвященные выдающимся революционерам, государственным деятелям, важным для новой власти ученым и писателям. И создавали — для многих художников это было хорошее подспорье, но из-за скудности средств вскоре многие из них демонтировали. На типографии сохранился один из барельефов именно того периода.

«Дом с ухом» на Нахимовском проспекте Помните зарисовку в начале фильма «Ирония судьбы, или С легким паром»? В советском конструкторском бюро «срезают» со зданий все излишества: лепные карнизы, наличники, стройные полуколонны. С середины XX века экспериментальной площадкой для создания простых и функциональных зданий стал юго-запад Москвы. На Нахимовском проспекте начали возводить крупный научный кластер с НИИ, библиотеками и архивами. Одной из точек притяжения в нем стало здание Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ РАН) 1976 года — «стекляшка» из двух квадратных пластин. И если бы не странный горельеф — декоративный элемент, где рисунок сильно выступает над основой,— оно бы мало выбивалось из однообразного ряда себе подобных. Разнообразить фасад решил архитектор Леонид Павлов, а художники Элеонора Жаренова и Владимир Васильцов воплотили идею: изготовили огромную ленту Мёбиуса и «раскрасили» ее цветной мозаикой. Только вот каменная лента свернулась в такую петлю, что визуально напомнила ушную раковину. С тех пор здание называют «дом с ухом» и другого такого нет. «Сейчас в Москве есть интерес и к дореволюционному наследию, и к советскому модернизму тоже. Изучать архитектуру разного времени можно и через историю деталей оформления»,— поясняет Иван Абашев.