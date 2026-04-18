В Подмосковье пройдет слет русских сказителей
19 и 20 апреля в Пространстве народной культуры «Дом у Часовни» в Одинцовском районе Подмосковья для знакомства, обмена опытом, публичных выступлений соберутся сказители из Санкт-Петербурга, Нижней Печоры, Заонежья, Москвы и окрестностей, Тверской, Вологодской и Новгородской областей и с Урала.
Сказителями называют традиционно исполнителей произведений устного народного творчества — былин, сказок. Традиция сказительства имеет древние корни.
Также в мероприятии примут участие представители государственных, научных, образовательных, культурных учреждений и общественных организаций. В двухдневной программе — круглые столы, семинары, а также, конечно, исполнение былин, баллад и духовных стихов.
В рамках слета запланировано открытие Школы русского сказительства, которая будет носить имя Бориса Шергина, уроженца Архангельска, советского фольклориста, собирателя творчества поморов.