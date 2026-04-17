Не смотри вниз

Люди по-разному переживают потери и крах собственных надежд: одни находят силы двигаться дальше, другие строят на ресентименте всю свою личность, третьи — топчутся у порога вырытой ими же персональной пропасти. Никуда прыгать не надо — лучше кино посмотреть.

Текст: Павел Пугачев

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Олдбой». Режиссер Пак Чхан-ук, 2003

Фото: Egg Films; Show East Кадр из фильма «Олдбой». Режиссер Пак Чхан-ук, 2003

Фото: Egg Films; Show East

«Я — значит Ястреб» Режиссер Филиппа Лоуторп О чем это: Хелен (Клер Фой) похоронила отца (Брендан Глисон), но никак не может его отпустить. Справиться с утратой помогает... птица. Приручив ястреба, девушке удается и принять смертность всего живого, а также продолжить на некоторое время внутренний диалог с папой — фотографом, особенно любившим ловить в объектив птиц. Кто это сделал: Филиппа Лоуторп, опытнейшая британская постановщица, снявшая драмеди «Мисс Плохое поведение» (2020) с Кирой Найтли и Джесси Бакли, а также работавшая над сериалами «Зовите повитуху» (2012–н. в.) и «Корона» (2016–2023). На съемках последнего она и сдружилась с актрисой Клер Фой, игравшей там королеву Елизавету II в молодости. Что посмотреть похожего: «Верный друг» (2024) — драмеди с Наоми Уоттс и Биллом Мюрреем о том, как в жизнь одинокой писательницы вмешивается пес ее умершего друга. Братья наши меньшие порой помогают лучше любой терапии.

«Олдбой» Режиссер Пак Чхан Ук О чем это: О Дэ Су (Чхве Мин Сик) провел наедине с телевизором 15 безвылазных лет. Не по своему желанию, а в качестве наказания за то, чего вообще не помнит. Оказавшись на свободе, он намерен разобраться — и в случившемся, и с виновником своего заточения. Будет кроваво, трагично и парадоксально смешно: у госпожи Судьбы злая, но сбивающая с ног ирония. Кто это сделал: Пак Чхан Ук, один из важнейших режиссеров за всю историю корейского кино, начинавший кинокритиком, а после Гран-при жюри Каннского кинофестиваля за «Олдбоя» одномоментно ставший классиком. Но за 23 года с выхода кино нисколько не забронзовело и сегодня удивляет совмещением античной трагедии и современного фильму комикса. Что посмотреть похожего: все другие фильмы постановщика — в особенности «Сочувствие госпоже Месть» (2005), где схожий сюжет обращается в кровавое шапито.

«Котлован» Режиссер Николай Бем О чем это: «Мир» — огромный алмазный карьер, вырытый возле города Мирный в Якутии еще в советские годы. Что с этой пропастью делать, решительно непонятно. Продолжать углублять — опасно. Зарывать — обидно и дорого. Может, построить на его месте город будущего? Кто это сделал: Николай Бем, красноярский режиссер-документалист, подвижник местного кинопроизводства, кинообразования и кинофестивалей, открывший ради проката этой и других работ региональных кинематографистов дистрибьюторскую компанию «Ого-го кино». Тут, правда, нужен экран побольше. Что посмотреть похожего: скорее не посмотреть, а перечитать. Название отсылает к одноименной повести Андрея Платонова совершенно намеренно. Это ни в коем случае не экранизация, но, скажем так, протяженный во времени диалог с произведением.