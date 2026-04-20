В Версале воссоздали кровать Людовика XVI

В Версальском дворце завершилась реставрация личной спальни Людовика XVI, длившаяся более 40 лет. Помещение восстановлено по состоянию на 6 октября 1789 года — день, когда королевская семья навсегда покинула резиденцию.

Центральным элементом покоев стала точная копия кровати монарха, утраченной во время революционных разграблений. Из-за отсутствия подготовительных чертежей мастера ориентировались на архивные описания, чтобы воссоздать формы, объемы и декор. Каркас вырезан из липы, а на резные детали нанесено золочение — всего использовано 1,6 тыс. листов сусального золота. Венчает композицию фигура пеликана, кормящего птенцов, что символизирует монарха, который заботится о народе.

Эту спальню Людовик XVI использовал для уединенной повседневной жизни в отличие от парадной церемониальной опочивальни. Стены помещения украшены гобеленами, воспроизведенными по сохранившимся образцам тканей XVIII века с применением традиционных техник лионского шелкоткачества. Посетители смогут увидеть обновленное пространство с весны 2026 года в составе экскурсионных групп.

