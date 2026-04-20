Королевская печать XI века нашлась после 40 лет поисков

Восковую печать англосаксонского короля Эдуарда Исповедника, которую считали пропавшей более сорока лет, обнаружили в Национальном архиве Франции. Артефакт XI века не был похищен — его случайно переместили в хранилище отделенных печатей и не внесли в каталог, из-за чего историки десятилетиями считали реликвию утраченной.

Находку в 2021 году совершили докторант и куратор архива во время подготовки диссертации. Исследователи сразу опознали редкую печать Сен-Дени — один из трех известных восковых оттисков монарха, что сохранился лучше всего. Британский медиевист пояснил, что это единственный уцелевший образец, который позволяет изучить иконографию монаршей власти той эпохи.

На лицевой стороне король восседает на троне со скипетром и державой, а надпись «Anglorum basileus» прямо заимствует византийский императорский титул. Оборотная сторона показывает монарха с мечом — мотив, ранее появившийся на монетах Константина IX Мономаха. Сама печать служила главным элементом хартий-указов — нововведения Эдуарда, при котором короткие распоряжения подтверждались подвесным оттиском.

Милена Двойченкова