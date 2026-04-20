Time назвал сто самых влиятельных людей 2026 года

Американский журнал Time опубликовал ежегодный рейтинг Time 100, в который вошли политики, спортсмены, врачи, деятели искусства и культуры. Список, существующий с 1999 года, включает как мировых лидеров, так и тех, кто известен лишь в узких профессиональных кругах.

Линси Аддарио

«Единого критерия, определяющего влияние, не существует,— пишет главный редактор Сэм Джейкобс.— Наш выбор основан на историях, которые формируют мир, и на людях, которые их пишут». Чтобы составить перечень, редакторы опрашивают собственных корреспондентов, внешних экспертов и анализируют ежедневные рекомендации.

В этом году в списке оказались китайская художница Цао Фэй и фотожурналист, дважды лауреат Пулитцеровской премии Линси Аддарио, документирующая международные конфликты. Также в рейтинг вошли олимпийцы Алиса Лю, Хилари Найт и Хлоя Ким, врачи Киран Мусунуру и Ребекка Аренс-Никлас, а также 96-летняя правозащитница Долорес Уэрта. Среди актеров — Бен Стиллер, Рей Сихорн, а также модель Виктория Бекхем. Из мировых политиков упомянуты канадец Марк Карни и датчанка Метте Фредериксен, а самым молодым стал 35-летний премьер Непала Бален Шах.

Для написания текстов о лауреатах Time привлек знаменитостей: Тейлор Свифт написала о Дакоте Джонсон, Опра Уинфри — о Ральфе Лорене, Мартин Скорсезе — о папе Льве XIV. Четыре обложки номера украсили комик Никки Глейсер, актриса Зои Салдана, бразильский актер Вагнер Моура и певец Люк Комбс. В июне журнал также выпустит первый отдельный рейтинг Time 100 Sports.

