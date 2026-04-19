Скульптуры Джакометти покажут в храме Дендур

В Метрополитен-музее с 12 июня по 8 сентября прямо на платформе древнеегипетского храма Дендур разместят 17 работ швейцарского скульптора Альберто Джакометти. Экспозиция объединит бронзовые и гипсовые фигуры из парижского Фонда Альберто и Аннетт Джакометти и собрания самого музея.

Скульптуры расположатся в зале для подношений и на террасе, имитируя композиции самого художника и повседневную жизнь вокруг святилища. Среди ключевых экспонатов — «Идущая женщина I» 1932 года и «Женщины Венеции» 1956-го. Выставка подчеркивает давнее увлечение Джакометти искусством Древнего Египта: еще в юности он был впечатлен статуями в Италии, а позже регулярно изучал египетские залы Лувра.

По словам куратора выставки, постоянное обращение мастера к древнеегипетскому наследию давало ему «модель того, как фигура может воплощать как неподвижность, так и интенсивность». Храм Дендур, подаренный США в 1965 году и открытый для публики в 1978-м, редко служит выставочной площадкой.

Милена Двойченкова