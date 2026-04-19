В Лондоне узнали настоящий адрес Шекспира

Исследователь из Королевского колледжа Лондона профессор Люси Манро случайно наткнулась в архиве на план 1668 года и точно определила, где был единственный лондонский дом Уильяма Шекспира. Здание располагалось в поместье в районе Блэкфрайарс, которое драматург приобрел в 1613 году.

Документ показал, что мемориальная синяя табличка на холме Сент-Эндрюс висит не рядом с бывшим домом, а непосредственно на том месте, где он стоял. Прежде считалось, что владения Шекспира находились лишь поблизости от башни главных ворот доминиканского монастыря XIII века.

«Я не могла поверить своим глазам, когда поняла, что передо мной — план дома Шекспира»,— призналась Манро. По ее словам, постройка имела г-образную форму и выглядела довольно внушительно.

Открытие меняет представление о последних годах жизни автора. Ранее полагали, что после пожара в театре «Глобус» он удалился в Стратфорд. Теперь же ученые допускают, что Шекспир дольше оставался в Лондоне и, возможно, часть пьесы «Два знатных родича» написал именно в этом доме.

Милена Двойченкова