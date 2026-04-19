Парижанин выиграл картину Пикассо в лотерею

Организаторы благотворительной лотереи для исследования болезни Альцгеймера объявили победителя: картину Пабло Пикассо за €1 млн выиграл 58-летний парижанин Ари Ходара. Узнав об этом во время видеозвонка из аукционного дома Christie’s, мужчина заподозрил обман. «Как мне убедиться, что это не розыгрыш?» — спросил он. Организатору Пери Кошен пришлось показать работу «Голова женщины» в прямом эфире, прежде чем Ходара поверил.

Программист купил лотерейный билет за €100 случайно, узнав об акции во время ужина в ресторане. Продажи билетов стартовали в декабре 2025 года. Сейчас он решает, оставить картину 1941 года себе или продать. «Сначала сообщу новость жене, а потом подумаю»,— сказал он.

Всего продали более 120 тыс. билетов по всему миру, выручка составила €12 млн. Из них 1 млн ушел галерее Opera Gallery, предоставившей работу Пикассо. Остальные средства направят на исследование болезни Альцгеймера. Это третий подобный розыгрыш: ранее разыгрывали рисунок Рене Магритта и другой натюрморт Пабло Пикассо, собрав более €10 млн на медицинские проекты.

Милена Двойченкова