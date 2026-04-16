«Ты ничего не знаешь, Джон Сноу»

Один из главных героев сериала Джон Сноу не понимает обычаев Севера, он не знаком с особенностями политических игр и даже не в курсе своего происхождения. Хотя фраза и разошлась на мемы, ее произносит возлюбленная дозорного Игритт в трагический момент. Пользователи интернета применяют этот мем в диалогах как снисходительную насмешку.

Длинный титул Дейенерис Таргариен

Перечисление одной из главных героинь сериала всех своих заслуг и титулов при знакомстве выглядит комично, по мнению зрителей. Особенно забавно длинный титул звучит на контрасте с лаконичными ответами других персонажей. Перечень достижений Дейенерис стал своеобразным мемным шаблоном, в который подставляются любые ироничные определения. Он может быть использован в шутке про любого человека или выдуманного персонажа, чтобы высмеять его деятельность и заслуги.

«Зима близко»

Девиз дома Старков и название самого первого эпизода сериала. Фраза звучит как предупреждение о том, что надвигается беда. В соцсетях выражение обыгрывают как через дословную трактовку (шутят про холода), так и через снижение пафоса — применяют такое «предостережение» к незначительным житейским проблемам.

«Ходор»

Это слово постоянно произносит слабоумный конюх дома Старков — оно единственное в лексиконе героя. Иначе говоря, «на все случаи жизни». «Ходор» может выразить всю палитру чувств, благодаря чему шутки с использованием этого слова лишены смысловой наполненности, но смешны своей абсурдностью и интуитивно понятны.

«Что мы говорим богу смерти? Не сегодня»

Фраза взята из диалога Арьи Старк с учителем фехтования. В мемах жизнеутверждающее и назидательное выражение превращается в демотиватор. Вместо смерти подставляется любое другое явление или привычка, которые как раз не стоит откладывать.

Король Джоффри

Мемом стал кадр, в котором правитель Семи Королевств Джоффри прикладывает руку к груди и выглядит в этот момент удивленным и оскорбленным. Картинка стала использоваться как шаблон для выражения неискреннего изумления.