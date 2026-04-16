$1,2 млн за каждый эпизод в последнем сезоне получали пятеро исполнителей главных ролей — Эмилия Кларк (сыграла Дейенерис Таргариен), Кит Харингтон (Джон Сноу), Питер Динклейдж (Тирион Ланнистер), Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер) и Лена Хиди (Серсея Ланнистер);
$15 млн стоила одна серия финального сезона (против $6 млн за эпизоды первого сезона);
«Игра престолов» была отмечена 59 премиями «Эмми» — это рекорд для драматического сериала;
54 млн раз за сутки скачали премьеру финального сезона сериала с торрентов;
За $1,49 млн на аукционе в 2024 году продали копию Железного трона;
В выдуманном дотракийском языке, на котором разговаривает часть персонажей,— почти 4000 слов;
55 ночей подряд длились съемки «Битвы за Винтерфелл»;
Курсы по изучению несуществующего языка из книг и сериала на платформе Duolingo прошли более 1 млн человек — он оказался популярнее вьетнамского и норвежского;
Костюм Джона Сноу весил 15 килограммов, меч — еще 10. Такой груз актер носил в обуви на каблуках, в которой был вынужден сниматься из-за низкого роста;
Актер Кристиан Нэрн придумал 70 разных способов, как произносить слово «Ходор» — единственное в лексиконе его слабоумного персонажа;
6887 смертей за восемь сезонов (включая людей, животных и восставших из мертвых вихтов).