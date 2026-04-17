Евгения Некрасова стала лауреатом премии О. Генри за лучший рассказ

Российская писательница получила приз за произведение «Медведица», опубликованное в сборнике «Золотинка» (2023, Редакция Елены Шубиной). Мы предлагаем вспомнить этот текст в перекрестье нескольких интерпретаций.

В этой сказке чего только не нашли критики: от знакомства с классической «Морфологией» Владимира Проппа до современной фем-теории и экологической прозы. Сюжет таков: отношения Дочери человека (именно так, с заглавной архетипической) с Медведем — и с их общим ребенком Машей.

Сначала кажется, что весь рассказ — это развернутая метафора невозможности уйти из мира, грустная ирония по поводу столь популярной ныне темы эскапизма. При этом в тексте нет каких-то совсем уж сказочных элементов, так что в какой-то момент можно подумать, что перед нами не требующий объяснений русский сюрреализм.

И это неслучайно, ибо Медведь — один из главных русских символов, правда, почти обессмыслившийся, и потому автор выводит его из пространства мифологического в подчеркнуто реалистическое, со множеством деталей, вплоть до встреченного им лыжника. Уж не аллегория ли это кризиса семьи в России?

Или все-таки перед нами переосмысление истории Красавицы и Чудовища, где в какой-то момент два героя меняются местами, и мы задумываемся — а не лучше ли в лесу, живя при этом в городской квартире? Решать читателю, но, думается, этих интерпретаций уже достаточно, чтобы показать главное: перед нами серьезная и важная русская проза.

