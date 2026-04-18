Отель-парус в Дубае закроется на полтора года

Знаменитый отель Jumeirah Burj Al Arab в Дубае приостановит работу на 18 месяцев из-за масштабной реставрации.

Специалисты сохранят архитектурное наследие здания, открытого в 1999 году и ставшего одним из символов города благодаря силуэту в форме паруса. Работы проведет французский дизайнер интерьеров Тристан Ауэр. Специалист известен бережным отношением к историческим объектам, в его портфолио входят парижский отель Crillon и реконструкция комплекса Les Bains Douches.

Представитель Jumeirah подчеркнул, что предстоящие изменения станут новой главой в истории отеля. Задача — сохранить уникальный характер здания при обновлении интерьеров, оформленных с использованием мрамора, сусального золота и кристаллов Swarovski.

Burj Al Arab насчитывает 198 номеров люкс. Отель не раз получал награды за уровень сервиса и признавался лучшим городским отелем Ближнего Востока по версии Travel + Leisure.

