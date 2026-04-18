В Лондоне покажут ретроспективу Роуз Уайли

В Королевской академии художеств открылась персональная выставка Роуз Уайли The Picture Comes First. Британская художница, которой в этом году исполняется 92 года, стала первой женщиной, удостоенной сольного проекта в стенах лондонского музея. Ретроспектива объединяет более 90 работ разных лет, а открывает экспозицию картина «Rosemount» 1999 года — та самая, с которой в 2012 году начиналась московская выставка Уайли в галерее Владимира Овчаренко.

В марте 2012 года в Москве прошла третья по счету персональная выставка Роуз Уайли в Европе под названием Rosemount. На тот момент она оставалась малоизвестной фигурой даже у себя на родине. Галерея Ovcharenko (ранее известная как Regina) также выпустила первый в жизни художницы каталог. Затем последовало планомерное продвижение на ключевых международных ярмарках, включая Frieze и Art Basel.

Лондонская выставка продлится до 19 апреля и представит зрителю уникальную манеру художницы, свободную от предрассудков о возрасте и модных тенденций. Критики нередко сравнивают масштабную живопись Роуз Уайли по негрунтованному холсту с энергетикой и спонтанной выразительностью легендарного Жан-Мишеля Баския.

Милена Двойченкова