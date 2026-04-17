И тебе помогут

Гости открывающейся 17 апреля выставки «Вместе», на которой в числе участников вполне себе громкие имена — Франциско Инфанте, Аристарх Чернышев, Миша Most, а также в изобилии иностранные авторы, имеют шанс оказаться в больнице раньше медиков и их посетителей. Дело в том, что показ организован в пространстве, которое пока не населили врачи и пациенты: к их приему больница только готовится. Но место под искусство уже нашлось.

Текст: Анна Черникова

Что сейчас? Есть возведенное здание больницы в Сколково в окружении массы еще далеких от завершения построек. В самом учреждении тоже пока не все эскалаторы работают, не все стеклянные поверхности отмыты от отпечатков рук строителей, но в целом внутри уже светло, бело, ярко. И тепло. Во-первых, потому что завершена отделка, развешана навигация. Во-вторых, потому что в рамках выставки «Вместе» тут повсюду искусство. Причем не только российских художников. Достаточно подняться на второй этаж. И вы в его мире. Старинные рыболовные лампы «Ре-люминации» кореянки Бу Джихён заполняют пространство плавными волнами и действуют успокаивающе.

Напротив — в бесконечном движении кинетические конструкции Франциско Инфанте. Мягкие и ловкие как наше тело, тонкие и хрупкие как оно же, они словно заставляют задуматься о красоте и уязвимости мира вокруг — и нас самых.

Дальше, за пока отключенными турникетами, «Микробное тело» россиянки Марии Мичи. Ряд человеческих силуэтов на полотнах ткани — как рассказ об уязвимости тела даже перед мельчайшими угрозами. Пугающе?

Отнюдь. Тем более что тут же можно упокоиться в пространстве «Мастерских». В отдельных аквариумах за прозрачными стенами — живопись и инсталляции, видео-арт и типографика: «Обнимает в ответ» Владимира Абиха, «Каждый день. Весь день» Кирилла Ашастина и Егора Гиве, «Время цветов» Аристарха Чернышева, Миша Most и его «Разум ДНК», «Чувствуем вместе» Анатолия Соколовского, «Середина» Анатолия Акуе, «Аффирмации» Кристины Сидоровой, «Уют 2.0» Алексея Лукина и многое другое.

«Проект “Мастерские” — очень живой, работы в них создавались непосредственно для этого места, в контексте нашей темы. И даже сам экспозиционный промежуток тоже будет живым. В “Мастерских” художники будут проводить мастер-классы и вместе с людьми создавать работы. Такая своего рода арт-терапия»,— говорит куратор выставки Сабина Чагина.

Больничный коридор тянется дальше — в палаты, в руки врачей. Это иногда неизбежно, но искусство может облегчить осознание такой необходимости. Например, работа японки Юмико Оно «Пейзаж» — малые формы, повторяющие природные ландшафты так, словно они становятся доступным, ручными, тактильным, или золотые крылья художницы из Южной Кореи Джанг Ён Мин. Она назвала свое творение «Нежная кожа», и, глядя на него, представляешь, как эта кожа тебя обнимает, защищает и согревает. И дарит ощущение если не полета, то какой-то легкости бытия.

«Такого проекта еще никогда не было. Никогда современное искусство в таком масштабе не экспонировалось в медицинском учреждении. Тем более в простой городской больнице. Выставка удивляет своим масштабом: художники с пяти континентов, 200 работ — от живописи до скульптуры. Самое главное, что многие работы, которые здесь представлены, сделаны специально для выставки. А мы сознательно открываем экспозицию для посещения до начала работы клиники, до приема первых пациентов, для того чтобы максимально широкий круг мог сюда прийти и ее посетить»,— объясняет заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Что будет, когда больница заработает и начнет принимать пациентов? Искусство, по крайней мере большая его часть, тут останется. Сабина Чагина признается: «Мне крайне важно не только то, что мы сделали эту выставку, но то, что произведения художников останутся в этой больнице и будут продолжать здесь жить. И они продолжат работать непосредственно для тех людей — пациентов, их близких, врачей, которые будут здесь находиться. Они будут формировать саму среду».