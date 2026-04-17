Новый «Человек-паук» станет самой «взрослой» главой франшизы
На конвенте CinemaCon в Лас-Вегасе студия Sony представила отрывок четвертой картины из новой серии о Человеке-пауке. В кадре Питер Паркер появляется на новоселье своих бывших друзей Эм Джей и Неда, представляясь им как сосед по имени Мейнард. Герои вынуждены жить с последствиями финала предыдущей ленты «Нет пути домой», где их память о супергеройском прошлом Паркера была стерта.
По словам исполнителя главной роли Тома Холланда, грядущий фильм окажется наиболее эмоциональным и «самым взрослым» во всей серии. Режиссерское кресло занял Дестин Дэниел Креттон, а премьера назначена на 31 июля. Трейлер ленты ранее набрал свыше миллиарда просмотров за несколько дней.