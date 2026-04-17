Новый мюзикл автора «Призрака оперы» расскажет о похищении «Моны Лизы»

Британский композитор Эндрю Ллойд Уэббер, создавший «Кошек» и «Эвиту», сообщил о работе над музыкальным спектаклем по мотивам кражи портрета кисти Леонардо да Винчи из Лувра в 1911 году.

Информация появилась после бродвейской премьеры обновленной версии «Кошек». В беседе с журналистами автор пояснил, что в основе сюжета лежит реальная история трехлетнего исчезновения шедевра. «Это правдивый рассказ о том, как "Мона Лиза" пропала примерно в 1910 году и в итоге оказалась в Италии»,— привел композитор детали. По его словам, произведение еще не готово.

Картина была похищена сотрудником музея Винченцо Перуджей. До дерзкого ограбления работа да Винчи не имела столь массовой известности. Именно шумиха в прессе вокруг пропажи, а затем обнаружения полотна превратила «Мону Лизу» в самую узнаваемую картину планеты. После возвращения в Лувр в 1914 году ее увидели более ста тысяч человек лишь за два дня.

Милена Двойченкова