Критика балета от Тимоти Шаламе вызвала рост продаж билетов

Глава Королевского театра оперы и балета в Лондоне поблагодарил голливудскую звезду, чьи провокационные комментарии дали неожиданный эффект. Продажи билетов в театр мгновенно выросли после того, как актер публично заявил, что эти виды искусства «никому не интересны».

Исполнительный директор театра Алекс Бирд рассказал , что реакция общественности на слова Тимоти Шаламе оказалась «фантастической». Руководство театра решило не давать высокомерного ответа, а вместо этого пригласило актера посмотреть на их работу. «Мы просто сказали: "Посмотри, что мы делаем, приятель",— например на то, что наибольшая часть нашей аудитории — люди в возрасте от 20 до 30 лет». По словам Бирда, их пост в соцсетях набрал два с половиной миллиона откликов и полмиллиона репостов, а продажи билетов сразу же пошли вверх.

Сам актер, номинированный на «Оскар», в феврале во время интервью заявил, что не хочет работать в сферах, где «говорят: "Эй, поддерживайте это дело, даже если оно никому уже не интересно"». Позже он принес извинения работникам оперы и балета, однако его слова уже вызвали волну критики. Некоторые театры, напротив, использовали ситуацию для пиара: Сиэтлская опера запустила рекламную кампанию с промокодом «Timothee» на 14-процентную скидку, а Английская национальная опера пригласила актера на представление.

Милена Двойченкова