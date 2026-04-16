Ночные клубы Лондона закрываются из-за отношения зумеров к алкоголю

Снижение интереса молодежи к выпивке и рост расходов на содержание заведений вынуждают лондонские ночные клубы пересматривать свою модель, пишет Independent.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Winning / Reuters Фото: Andrew Winning / Reuters

Около 39% молодых людей от 18 до 24 лет не употребляют алкоголь, поэтому клубам приходится делать ставку на «особые впечатления»: дневные вечеринки, еду и живые выступления. Менеджер по соцсетям и завсегдатай клубов Алекс Гист пояснил: «Люди ходят в клубы ради музыки и впечатлений, а не просто чтобы пить допоздна». По данным аналитической компании CGA, в 2025 году число работающих допоздна площадок сократилось на 4,1%, а общее их количество оказалось на 28% ниже допандемийного уровня. Хотя сектор ночной жизни Великобритании (включающий также транспорт, рестораны, театры и пр.) принес £154 млрд дохода, отрасль страдает от последствий ковида, ужесточения лицензий и роста стоимости жизни.

Мэтт Уикингс, программный директор культового клуба Corsica Studios, проработавшего более 20 лет и закрывшегося в марте, сообщил, что выручка бара упала с £10–12 тыс. за ночь до £6–7 тыс., а расходы продолжают расти. Заведение планирует открыться вновь, но его формат пока неясен. Это, по словам экспертов отрасли, свидетельствует о том, что старые модели перестают действовать, а ночная жизнь трансформируется.

Милена Двойченкова