В Сибири найдена бактерия, застывшая на сотни миллионов лет

Микробиологи из Томска вместе с коллегами из Москвы официально описали микроорганизм Desulforudis audaxviator, способный существовать без света и кислорода. Ранее ДНК этого вида, чье название переводится как «смелый путешественник», находили в шахтах ЮАР, однако полную характеристику получили российские ученые — из термальных источников Томской области. Геном сибирского образца абсолютно идентичен африканскому.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: БИ ТГУ Фото: БИ ТГУ

Бактерия способна жить в условиях, близких к марсианским. Исследователи выяснили: микроорганизм генетически «застыл» со времен суперконтинента Пангея, существовавшего около 175–335 млн лет назад. Это противоречит представлениям о неизбежном накоплении мутаций. В тех же скважинах Западной Сибири найден родственный, но эволюционирующий вид. Ему присвоили имя Desulfosceptrum tomskiensis.

Разницу в темпах изменений специалисты связывают с глубиной обитания и наличием ионизирующего излучения. Изучение подобных организмов важно для понимания границ жизни и поиска ее внеземных форм.

Милена Двойченкова