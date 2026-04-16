В апрельском небе появятся редкая комета и метеоры Лирид

Во второй половине месяца россияне смогут увидеть яркую комету PANSTARRS (C/2025 R3) и пик метеорного потока Лириды. Наиболее удачным временем для наблюдений станут предрассветные часы.

Комета начнет появляться на утреннем небе примерно с 15 апреля.

Приближаясь к Солнцу, 20 апреля небесное тело достигнет блеска третьей звездной величины. Гиперболическая траектория означает, что после этого комета навсегда покинет Солнечную систему. Ее можно будет рассмотреть в бинокль или телескоп, а при благоприятных условиях — заснять на камеру смартфона. К 22 апреля ожидается максимальная активность метеорного потока Лириды.

С 19 по 20 апреля Марс, Сатурн и Меркурий сблизятся в пределах двух градусов, рядом окажется Нептун. Апрель также удобен для наблюдения галактик Боде и Сигара в Большой Медведице и весенних созвездий.

Милена Двойченкова