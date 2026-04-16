Вупи Голдберг открыла собственное издательство

Актриса и телеведущая Вупи Голдберг, написавшая более десятка книг, теперь будет помогать публиковаться другим авторам. В партнерстве с Blackstone Publishing она создала собственный импринт — WhoopInk.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Angelina Katsanis / Reuters Фото: Angelina Katsanis / Reuters

WhoopInk будет привлекать «свежие, разнообразные новые таланты на рынок» и публиковать произведения разных жанров. По словам представителей Blackstone, госпожа Голдберг намерена «активно участвовать» в работе WhoopInk, в том числе в продвижении книг.

В числе первых WhoopInk выпустит новую книгу из серии детективов «Пиньон Скорбион и детективы из парикмахерской». Автор этой серии — глава Blackstone Рик Блейсвайс, с которым Вупи Голдберг хорошо знакома. Два года назад как раз с ним и с издательством Blackstone она подписала контракт на издание ее собственной книги «Остатки сладки. Мама, брат и я». Книга стала бестселлером, а ее продолжение выйдет совсем скоро в WhoopInk.

Вупи Голдберг пополнит список знаменитостей, которые также имеют собственные импринты. В их числе актриса Сара Джессика Паркер, певец Джон Ледженд, музыкант Амир Калиб Томпсон, известный как Questlove. У некоторых знаменитостей, например Риз Уизерспун, Дакоты Джонсон и Дуа Липы, есть собственные книжные клубы.

Алена Миклашевская