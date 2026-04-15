Поэт, победивший страх

Один из талантливейших поэтов Серебряного века. В поле его постоянного внимания, однако, была не только поэзия, но и вся литература: от ранних рассказов до «Африканского дневника» и драматических произведений; от журнальной критики до создания акмеизма и статуса мэтра для молодого поколения поэтов конца 1910-х — начала 1920-х. И в целом образ Гумилева, смелого путешественника, бесстрашного конквистадора, храброго офицера и трагической жертвы советской власти, органично вошел в сознание как читателей-современников, так и литераторов последующих поколений (Георгий Адамович, Эдуард Багрицкий, Павел Коган, Ирина Одоевцева, Николай Оцуп, Владимир Познер; Николай Тихонов и другие), избравших поэта своим учителем, несмотря на официальный запрет.

Текст: Александра Чабан

Николай Гумилев в старших классах гимназии

Фото: Карл Булла Николай Гумилев в старших классах гимназии

Николай Гумилев родился в Кронштадте и всю жизнь был связан с Петербургом и его окрестностями. Когда его семья переехала в Царское Село, Гумилев поступил в гимназию, директором которой на тот момент был замечательный поэт Иннокентий Анненский, первым поддержавший поэтические опыты молодого автора. Именно в гимназические годы проявилось одно из главных качеств Гумилева: неутомимое стремление к самосовершенствованию, на пути к которому поэт демонстрировал недюжинное упорство в преодолении самого себя. Учеба в гимназии давалась поэту нелегко, его способности к языкам были сомнительными, но свои слабые стороны он компенсировал собственным литературным творчеством и внимательным чтением внушительного объема художественных и философских сочинений авторов России и Запада.

Результатом ранних поэтических опытов Гумилева стала выпущенная на собственные средства небольшая книга стихов «Путь конквистадоров» (1905). Сборник открывает образ могучего, бесстрашного завоевателя, по-юношески несколько декларативный и эклектичный:

Я конквистадор в панцире железном,

Я весело преследую звезду,

Я прохожу по пропастям и безднам

И отдыхаю в радостном саду.

Именно этот конквистадор становится главным поэтическим и жизненным альтер эго Гумилева. Стремясь соответствовать избранному кредо, Гумилев преображает и внешние обстоятельства собственной биографии: он отправляется во Францию. Учеба в Сорбонне была во многом лишь предлогом для того, чтобы посетить литературную столицу мира и обрести писательские навыки и контакты. И иностранный, французский язык, который Гумилев до этого знал довольно слабо, оказывался стимулирующим вызовом: теперь поэт должен изучить его весьма основательно. Результатом поездки станет ряд переводов классики французской литературы: «Большого завещания» Франсуа Вийона в 1912 году, в 1914-м — книги Теофиля Готье «Эмали и камеи», начале 1920-х — стихотворений Шарля Бодлера.

Николай Гумилев, 1908

Фото: РИА Новости Николай Гумилев, 1908

Во Франции поэт находит и одну из своих главных тем — экзотику, и яркий африканский мир со стаями попугаев, обезьянами, слонами и гиенами впервые врывается в русскую литературу. Венчает же это красочное шествие, безусловно, знаменитый жираф:

Послушай: далеко, далеко, на озере Чад

Изысканный бродит жираф.

Вскоре последовали и настоящие путешествия Гумилева в Африку, в которых он проводил месяцы, впитывая в себя впечатления и дух жаркого континента. В 1913 году Гумилев поехал в Африку уже как профессиональный ученый: экспедиция была организована Академией наук. Гумилев занимался сбором артефактов для Кунсткамеры и его находки пополнили запасы музея.

Вернувшись в Россию, поэт завоевывает литературный Олимп: пишет эссе и рецензии для будущей книги «Письма о русской поэзии», выпускает несколько сборников стихотворений — «Романтические цветы» (1908), «Жемчуга» (1910), «Чужое небо» (1912), становится сотрудником (а затем и главой литературного отдела) журнала «Аполлон» — основной трибуны русского модернизма 1910-х.

Николай Гумилев и Анна Ахматова с сыном Львом Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» Николай Гумилев и члены кружка «Звучащая раковина», 1921 Фото: М. С. Наппельбаум

Победы Гумилева не ограничивались литературным поприщем: в 1910 году Анна Горенко, вскоре взявшая псевдоним Ахматова, наконец-то — после нескольких отказов — согласилась стать женой поэта, в 1912-м у пары родился сын Лев, которого друзья поэта шутливо называли «гумильвенком».

Незаурядные организаторские способности Гумилева позволили ему «притянуть» в свою орбиту самых ярких литераторов того времени: помимо Ахматовой, другом и соратником в организованном «Цехе поэтов» были поэт Осип Мандельштам, поэт и переводчик Михаил Лозинский и другие.

В первые недели Первой мировой войны Гумилев записывается добровольцем на фронт, причем в уланский полк — хотя не умеет держаться в седле. За проявленную в боях храбрость Гумилев будет дважды награжден Георгиевским крестом.

Николай Гумилев, 1914

Фото: Государственный литературно-мемориальный музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме Николай Гумилев, 1914

Революция застает Гумилева в Европе: будучи откомандированным с армией, поэт узнает о событиях в России и предпочитает вернуться в страну. В революционном Петрограде Гумилев не скрывал собственных взглядов — он не принял революцию. И за это в августе 1921-го арестован и вскоре расстрелян. Почти одновременно выходит последний сборник его стихотворений «Огненный столп» (1921), который будет всеми оценен как главная его книга. В одном из самых известных стихотворений книги «Мои читатели» Гумилев описывает свой жизненный принцип бесстрашия и мудрой решимости:

Но когда вокруг свищут пули,

Когда волны ломают борта,

Я учу их, как не бояться,

Не бояться и делать, что надо.