От Мурманска до Камчатки: «Дом российской кухни» на ВДНХ

Это главный фудхолл вкусов России, в нем 15 корнеров региональный кухни.

В корнере «Арктик Мун» — арктическая кухня, которая славится рыбой и морепродуктами холодных вод, олениной, ягодами и грибами в самых разнообразных сочетаниях. Можно начать с русского ломтя (ударение на второй слог): внушительного куска картофельного хлеба с начинкой из слабосоленой форели или котлеты из арктической оленины. Оленина тут вообще чуть ли не в половине основных блюд — и в солянке, и в голубцах, и в салате с овощами и брусничным соусом. Есть и сыровяленое мясо оленя. Для двоих подаются специальные сеты — набор полярника с рыбными закусками или горняцкий тормозок для любителей мяса, с колбасой и уткой горячего копчения. Из напитков в «Арктик Мун» — кисель из морошки и хибинский иван-чай с брусничным пюре.

В корнере «Даар» представлена чеченская кухня. Для нее характерно обилие мяса, острые приправы, сыр, творог. Сложносочиненных блюд мало: упор сделан на простоту, качество продуктов и бережное отношение к традициям. Готовят тут жижиг-галнаш — национальное блюдо из вареной говядины и галушек, которое сопровождают бульоном в отдельной пиале и чесночным соусом. Делают чепалгаш — закрытую лепешку из мягкого теста. Предлагают чеченский щербет и чай из смеси горных трав.

В «Алтай Мясо» — естественно, специалитеты с Алтая. Название намекает на то, что одна из ключевых сельскохозяйственных отраслей региона — животноводство. Тут научились даже выращивать мраморных бычков: стейки из мяса отсюда можно встретить в ресторанах практически по всей России. Кроме стейков, в корнере заказывают жареный алтайский сыр с медом и кедровыми орехами, пельмени с маралом и теертпек — традиционную алтайскую лепешку. Есть ее можно в чистом виде либо с медом или сгущенкой.

В кухне «Камчатского дома» правят бал рыба, дикоросы и дичь. Тут имеется фирменное тельное — рубленая котлета из нерки с начинкой из картофельного пюре, подают крабов и гребешков на полустворке, пельмени ручной лепки с кетой или олениной и папоротником. В качестве добавки к ним заказывают наваристый рыбный бульон. Отдельным разделом идут дальневосточные чебуреки: помимо говядины со свининой в начинке у них морепродукты.