Кулинарный марш-бросок

Уличная еда в столице как жанр давно перестала ассоциироваться с непонятными палатками. Сегодня это модные точки, где можно оценить разнообразие кухонь нашей страны — от кавказской до камчатской. Московский маршрут по кулинарии регионов — в обзоре Weekend.

Текст: Елена Титок

Сибирь: «Новые русские пельмени»

У заведения несколько корнеров в Москве — самый известный расположился в фудмолле «Депо» на «Белорусской». Предлагают добротную сибирскую кухню, и в первую очередь пельмени. Их лепят вручную каждый день, и они неотличимы от домашних — с тонким тестом и щедрым количеством сочной начинки, ароматные и сытные.

Есть в меню и классика вроде «Папина сибиряка» — пельмени со свининой и говядиной, есть и версии с бараниной, курицей и креветками. Отдельным разделом идут жареные пельмени, и тут простор для новых вкусовых впечатлений: варианты с медово-горчичным соусом, терияки, с несколькими видами сыра.

Бурятия: «Буузы Орда»

Называть заведение в районе Солянки фастфудом трудно. И все же сами они себя позиционируют как первое бурятское кафе быстрого питания. В демократичном заведении рядом с метро «Китай-город» можно познакомиться с аутентичной кухней с берегов Байкала — и запланировать поездку. В меню традиционные буузы на пару с начинкой из мраморной говядины, жареные пирожки с сочным фаршем (хушуур), десерт на основе черемухи, брусники и меда (холисо). И обязательно бурятский чай на молоке.

Осетия: «Хочу хычин»

В Осетии и соседних регионах хычинами называют лепешки из тонкого пресного теста с разнообразными начинками. Их вам предложат в любом кафе на Кавказе, а в Москве — в сети «Хочу хычин». Здесь в них знают толк. Есть полегче — с тыквой или с сыром и зеленью, и посытнее — с говядиной либо картофелем. Кавказская кухня вообще богата изделиями из теста. В «Хочу хычин» готовят и, кажется, уже всем знакомые осетинские пироги — круглые, с отверстием посередине. В «Хочу хычин», как и положено, в пирогах мало теста и много начинки. В Осетии считается, что толстое тесто говорит о неопытности хозяйки. А за дагестанскую кулинарию в ресторане отвечают курзе — что-то вроде пельменей или вареников, только с косичкой. На Кавказе говорят, что шов должен напоминать ползущую змею.

Дальний Восток: «Моремания»

Дальневосточная кухня — это рыба и морские деликатесы. В «Моремании» предлагают мидии в соусе на выбор, запеченные кальмары с овощами или спагетти с вонголе. Подают и морских ежей, и устриц — поштучно, как полагается. Есть водоросли — например, боул с ними в сочетании с авокадо.

Также дальневосточная кухня из-за близости к Японии, Китаю и Кореи — это смешение русских и азиатских традиций. Потому в «Моремании» готовят сасими, суси, жареный рис и лапшу с морепродуктами. И предлагают купить свежую, замороженную или копченую рыбу и икру — для домашнего приготовления. Заведения бренда есть в Москве и окрестностях.

Татарстан: «Кунак»

Это кафе на Тарусской уже более 10 лет радует посетителей национальными блюдами, особенно внимательно относясь к выпечке и десертам. Концепция заведения проста: накормить сытно, недорого и так, чтобы человеку захотелось вернуться сюда — и снова ощутить, что тут вам рады. Оно и понятно: слово «кунак» переводится как «гость». Пробуют тут эчпочмаки и перемячи: треугольные пирожки с начинкой из мяса и картофеля и жареные пирожки с отверстием посередине, напоминающие беляши. Из сладостей внимания заслуживают пироги на сдобном дрожжевом тесте с начинкой из кураги, чернослива, вишни или творога.

