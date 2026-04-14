Кулинарный марш-бросок
Где в Москве пробовать региональный стритфуд
Уличная еда в столице как жанр давно перестала ассоциироваться с непонятными палатками. Сегодня это модные точки, где можно оценить разнообразие кухонь нашей страны — от кавказской до камчатской. Московский маршрут по кулинарии регионов — в обзоре Weekend.
Сибирь: «Новые русские пельмени»
У заведения несколько корнеров в Москве — самый известный расположился в фудмолле «Депо» на «Белорусской». Предлагают добротную сибирскую кухню, и в первую очередь пельмени. Их лепят вручную каждый день, и они неотличимы от домашних — с тонким тестом и щедрым количеством сочной начинки, ароматные и сытные.
Есть в меню и классика вроде «Папина сибиряка» — пельмени со свининой и говядиной, есть и версии с бараниной, курицей и креветками. Отдельным разделом идут жареные пельмени, и тут простор для новых вкусовых впечатлений: варианты с медово-горчичным соусом, терияки, с несколькими видами сыра.
Бурятия: «Буузы Орда»
Называть заведение в районе Солянки фастфудом трудно. И все же сами они себя позиционируют как первое бурятское кафе быстрого питания. В демократичном заведении рядом с метро «Китай-город» можно познакомиться с аутентичной кухней с берегов Байкала — и запланировать поездку. В меню традиционные буузы на пару с начинкой из мраморной говядины, жареные пирожки с сочным фаршем (хушуур), десерт на основе черемухи, брусники и меда (холисо). И обязательно бурятский чай на молоке.
Осетия: «Хочу хычин»
В Осетии и соседних регионах хычинами называют лепешки из тонкого пресного теста с разнообразными начинками. Их вам предложат в любом кафе на Кавказе, а в Москве — в сети «Хочу хычин». Здесь в них знают толк. Есть полегче — с тыквой или с сыром и зеленью, и посытнее — с говядиной либо картофелем. Кавказская кухня вообще богата изделиями из теста. В «Хочу хычин» готовят и, кажется, уже всем знакомые осетинские пироги — круглые, с отверстием посередине. В «Хочу хычин», как и положено, в пирогах мало теста и много начинки. В Осетии считается, что толстое тесто говорит о неопытности хозяйки. А за дагестанскую кулинарию в ресторане отвечают курзе — что-то вроде пельменей или вареников, только с косичкой. На Кавказе говорят, что шов должен напоминать ползущую змею.
Дальний Восток: «Моремания»
Дальневосточная кухня — это рыба и морские деликатесы. В «Моремании» предлагают мидии в соусе на выбор, запеченные кальмары с овощами или спагетти с вонголе. Подают и морских ежей, и устриц — поштучно, как полагается. Есть водоросли — например, боул с ними в сочетании с авокадо.
Также дальневосточная кухня из-за близости к Японии, Китаю и Кореи — это смешение русских и азиатских традиций. Потому в «Моремании» готовят сасими, суси, жареный рис и лапшу с морепродуктами. И предлагают купить свежую, замороженную или копченую рыбу и икру — для домашнего приготовления. Заведения бренда есть в Москве и окрестностях.
Татарстан: «Кунак»
Это кафе на Тарусской уже более 10 лет радует посетителей национальными блюдами, особенно внимательно относясь к выпечке и десертам. Концепция заведения проста: накормить сытно, недорого и так, чтобы человеку захотелось вернуться сюда — и снова ощутить, что тут вам рады. Оно и понятно: слово «кунак» переводится как «гость». Пробуют тут эчпочмаки и перемячи: треугольные пирожки с начинкой из мяса и картофеля и жареные пирожки с отверстием посередине, напоминающие беляши. Из сладостей внимания заслуживают пироги на сдобном дрожжевом тесте с начинкой из кураги, чернослива, вишни или творога.
От Мурманска до Камчатки: «Дом российской кухни» на ВДНХ
Это главный фудхолл вкусов России, в нем 15 корнеров региональный кухни.
В корнере «Арктик Мун» — арктическая кухня, которая славится рыбой и морепродуктами холодных вод, олениной, ягодами и грибами в самых разнообразных сочетаниях. Можно начать с русского ломтя (ударение на второй слог): внушительного куска картофельного хлеба с начинкой из слабосоленой форели или котлеты из арктической оленины. Оленина тут вообще чуть ли не в половине основных блюд — и в солянке, и в голубцах, и в салате с овощами и брусничным соусом. Есть и сыровяленое мясо оленя. Для двоих подаются специальные сеты — набор полярника с рыбными закусками или горняцкий тормозок для любителей мяса, с колбасой и уткой горячего копчения. Из напитков в «Арктик Мун» — кисель из морошки и хибинский иван-чай с брусничным пюре.
В корнере «Даар» представлена чеченская кухня. Для нее характерно обилие мяса, острые приправы, сыр, творог. Сложносочиненных блюд мало: упор сделан на простоту, качество продуктов и бережное отношение к традициям. Готовят тут жижиг-галнаш — национальное блюдо из вареной говядины и галушек, которое сопровождают бульоном в отдельной пиале и чесночным соусом. Делают чепалгаш — закрытую лепешку из мягкого теста. Предлагают чеченский щербет и чай из смеси горных трав.
В «Алтай Мясо» — естественно, специалитеты с Алтая. Название намекает на то, что одна из ключевых сельскохозяйственных отраслей региона — животноводство. Тут научились даже выращивать мраморных бычков: стейки из мяса отсюда можно встретить в ресторанах практически по всей России. Кроме стейков, в корнере заказывают жареный алтайский сыр с медом и кедровыми орехами, пельмени с маралом и теертпек — традиционную алтайскую лепешку. Есть ее можно в чистом виде либо с медом или сгущенкой.
В кухне «Камчатского дома» правят бал рыба, дикоросы и дичь. Тут имеется фирменное тельное — рубленая котлета из нерки с начинкой из картофельного пюре, подают крабов и гребешков на полустворке, пельмени ручной лепки с кетой или олениной и папоротником. В качестве добавки к ним заказывают наваристый рыбный бульон. Отдельным разделом идут дальневосточные чебуреки: помимо говядины со свининой в начинке у них морепродукты.