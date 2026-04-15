Роскосмос начал отбор космонавтов через «Госуслуги»

На портале «Госуслуги» открыт прием заявлений в отряд космонавтов. Подать документы на участие в заочном этапе можно до 30 июня 2026 года.

Будущий кандидат должен быть гражданином России, не иметь иностранного гражданства или вида на жительство, быть полностью дееспособным и не старше 35 лет. Вес — от 50 до 90 кг, рост — 150–190 см. Обязательны высшее образование (средний балл диплома не ниже 4,0) и стаж работы по специальности не менее трех лет. Также требуется знание иностранного языка, отсутствие хронических заболеваний и судимости, высокая физическая выносливость и психическая устойчивость.

После подачи заявления на «Госуслугах» нужно пройти медосмотр и отправить медицинские документы. При положительном решении кандидата приглашают на очный отбор в Центр подготовки космонавтов. Там предстоит повторное медобследование, сдача нормативов физподготовки, психологическое исследование и собеседование, а также тесты на соответствие образованию и квалификации.

Успешно прошедшие все этапы заключат трудовой договор с центром и приступят к тренировкам. Имена победителей опубликуют на сайтах Роскосмоса и Центра подготовки космонавтов, а также пришлют уведомление в личный кабинет на портале.

