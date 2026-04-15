Картины Константина Горбатова покажут в «Новом Иерусалиме»

В подмосковном музее «Новый Иерусалим» 29 апреля откроется выставка «(НЕ)известный. Константин Горбатов», приуроченная к 150-летию художника-импрессиониста. Всего экспонируют более 80 произведений — живопись, графику, а также архивные материалы о жизни автора.

Ретроспектива расскажет историю художника-эмигранта, чье наследие долгое время оставалось в тени на родине. Через произведения и документальные свидетельства кураторы реконструировали жизненный путь Горбатова — от детства в Самарской губернии и учебы в Санкт-Петербурге до эмиграции и последних дней в Берлине в 1945 году, а также последующее «возвращение» его работ в Россию.

«Личность и наследие Константина Горбатова в этом смысле — ценный материал для исследователей,— говорит куратор выставки Ксения Новохатько.— Пропущенный, по понятным причинам, советским искусствоведением, он остается во многом таинственной фигурой. Это касается очень многого в истории нашего героя, начиная от его происхождения и заканчивая датой смерти, которая в разных источниках расходится в две недели, а также утерянных описей, утраченных картин, гибели его супруги и, наконец, возвращения собрания Горбатова в Россию и поступления в наш музей. Все это по-прежнему обладает большим потенциалом для исследовательской работы, некоторые результаты которой мы представим на выставке».

Выставка продлится до 30 августа.