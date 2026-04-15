Тайная запись одного из первых концертов Nirvana попала в сеть

Группа энтузиастов из США и Европы систематизировала и выложила в некоммерческий Internet Archive более 10 тыс. записей живых выступлений группы, которые на протяжении четырех десятилетий делал меломан Адам Джейкобс. Среди оцифрованных пленок — первый чикагский концерт Nirvana, записанный в июле 1989-го, более чем за два года до выхода их прорывного альбома «Nevermind».

Тогда в небольшом клубе Dreamerz 22-летний Курт Кобейн вежливо объявил публике: «Здравствуйте, мы Nirvana. Мы из Сиэтла». Джейкобс пронес на выступление портативный кассетный магнитофон Sony и запечатлел группу в ее первозданном виде. Теперь эта запись с очищенным звуком доступна для бесплатного скачивания.

В коллекции также представлены ранние концерты R.E.M, The Cure, Pixies, The Replacements, Depeche Mode, Sonic Youth, Бьорк, пионеров рэпа Boogie Down Productions (1988) и ранее не издававшееся выступление группы Phish (1990). Джейкобс начал записывать музыку с радио еще подростком. Первый концерт он записал в 1984 году на диктофон, одолженный у бабушки. «Я встретил парня, который сказал: "Можно просто взять магнитофон, пронести его незаметно и записать выступление". И я подумал: "Вау, это круто"»,— вспоминает он.

Милена Двойченкова