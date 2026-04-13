Их всех тошнит
Каким получился антиромком с Зендеей и Паттинсоном
С 9 апреля в российских кинотеатрах идет «Вот это драма!» — новый фильм от студии A24, которому суждено было стать хитом на Западе: звездный каст и работа с чувствительными для американского общества темами. Как это кино обыгрывает канон романтической комедии и что связывает его с Жан-Полем Сартром и Рубеном Эстлундом — рассказывает Юлия Шампорова.
В последнее время Роберту Паттинсону не везет в любви, по крайней мере экранной. Совсем недавно вышел фильм Линн Рэмси «Умри, моя любовь», где актер вместе с Дженнифер Лоренс играют супружескую пару в кризисе, вызванном появлением ребенка и переездом. А теперь новый карьерный виток: все тот же актер вместе с Зендеей переживает на экране все тот же кризис отношений из-за темного прошлого невесты в новом фильме Кристоффера Боргли «Вот это драма!». Очевидно, классические истории любви уже мало интересуют современного зрителя, и если раньше голливудские (и не только) сказки заканчивались свадьбой, то в метамодернистском каноне свадьба или подготовка к ней — лишь повод, открывающий портал в бездну.
По сюжету пара молодых людей случайно знакомится в бостонской кофейне, Эмма (Зендея) так увлеченно читает, что не слышит, как Чарли (Роберт Паттинсон) предпринимает робкие попытки начать разговор. Впрочем, не слышит она и потому, что оглохла на одно ухо в подростковом возрасте из-за неправильного обращения с оружием. Чарли — экспат из Лондона, работающий в местном музее, он настолько очарован девушкой, а их роман так бурно развивается, что уже в экспозиции картины мы видим активную подготовку молодых людей к свадьбе. Вместе с друзьями, которые будут свидетелями на торжестве, Майком (Мамуду Ати) и Рейчел (Алана Хаим), пара, засидевшись за дегустацией вина для праздника, начинает играть в опасную игру, признаваясь в самом страшном деянии, которое они совершили в жизни. Все довольно невинно до тех пор, пока слово не берет Эмма, которая заявляет, что в юношеском возрасте замышляла ужасное преступление. После этого Чарли уже не может воспринимать невесту по-старому, а их отношения становятся натянутыми. Кульминация — сама свадьба, где герои расставляют все точки над i.
Легендарная нью-йоркская студия авторского кино А24, прославившая Селин Сон, Ари Астера, Грету Гервиг и многих других современных режиссеров американского независимого кинематографа, очевидно, любит новые имена. В декабре прошлого года студия выпустила фильм «Вечность» молодого режиссера Дэвида Фрейна, на счету которого до этого было всего два полных метра. И с новым фильмом «Вот это драма!» примерно такая же история: сорокалетний норвежский режиссер Кристоффер Боргли до «Драмы» снял лишь пару полнометражных фильмов, один из которых — «Герой наших снов» с Николасом Кейджем, и несколько короткометражек.
Боргли, как и Ари Астер, который выступил продюсером «Драмы», работает в абсурдистском ключе, смешивая реальность, фантазии героев, их воспоминания, домыслы и догадки. В центре истории — не только разговор о том, насколько мы готовы принять прошлое любимого человека и как совершенные или задуманные им поступки влияют на наше отношение к нему сегодня. Есть здесь и размышления о свойственных американскому обществу «болезнях», которые режиссер, будучи норвежцем, может воспринять, по Виктору Шкловскому, «остраненно». Однако для разговора на эту тему картине не хватает полемической остроты и способности режиссера иронизировать над показанными явлениями, как это сделано все у того же Ари Астера в «Эддингтоне», где анализируется раскол американского общества на правых и левых в условиях пандемии.
Черная комедия Кристоффера Боргли при всем ажиотаже и подогретых ожиданиях вокруг этого проекта, прежде всего за счет звездного каста, с точки зрения содержания не тянет на интересное общественно-политическое высказывание в культурном контексте, на которое замахивается. Да и с точки зрения формы фильм не поражает зрителей впечатляющей операторской работой, которую обязательно стоит увидеть в кинотеатре: большинство сцен снято в интерьере на крупных планах. Откровенно говоря, не блещет «Драма» и каким-то выдающимся чувством юмора или сюжетом, не отпускающим зрителя на протяжении всего повествования. В картине есть необычный поворот, который, без сомнения, может заинтересовать в самом начале истории, но раскрытие темы воплощено в сценах с длинными и не всегда содержательными монологами, которые могут просто наскучить и заставить покинуть зал, если, конечно, он не поклонник исполнителей главных ролей, коих немало.
А еще Боргли в своем творчестве просто заворожен тошнотой. Не случайно один из его полных метров называется «Тошнит от себя». То ли он поклонник Жан-Поля Сартра, то ли своего скандинавского коллеги Рубена Эстлунда и его фильма «Треугольник печали», где богатых и знаменитых то и дело укачивает на палубе корабля. Но тошнит в фильме Боргли «Вот это драма!» примерно всех по поводу и без, однако получается не так талантливо, как у Эстлунда, и даже вторично. К сожалению, картине не хватает постмодернизма и иронии Эстлунда и остросоциальной составляющей фильмов Ари Астера. Однако это любопытный и в постмодернистском каноне традиционный антиромком об отношениях двух людей в паре, их восприятии друг друга и взаимной гибкости — с достойными актерскими и крепкой режиссерской работами.