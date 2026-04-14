Как Броуди у Андреасяна снимался

14 апреля Эдриен Броуди отмечает 53-летие. Из года в год в этот день мировые и российские СМИ с удовольствием вспоминают культовые роли американца, сумевшего завоевать «Оскар» дважды. Но не менее интересно обратиться к тем работам артиста, за которые он наград не получил — и, более того, удостоился порции критики. Разберем «Ограбление по-американски» за авторством Сарика Андреасяна.

Текст: Никита Прунков

Зачем Эдриен снялся у Сарика

«Я утром пришел на работу и Тоув Кристенсен (продюсер.— Прим. Weekend) сказал, что, возможно, сегодня мы пообщаемся по скайпу с Эдриеном Броуди. Я подумал, что это шутка» — таков рассказ Сарика Андреасяна о выходе на артиста.

«Я люблю фильмы про ограбления. В сценарии было множество экшен-элементов, которые, как мне кажется, могут развлечь зрителя и принести удовольствие от просмотра» — это уже Эдриен Броуди перед съемками.

«Вся основная аудитория, отплевываясь, уйдет с фильма на 30-й минуте, не дождавшись ограбления <...>. А эстетствующие любители сложных драм обычно на троечные работы времени не тратят»,— оценил коллаборацию Дмитрий Осташевский из российского отделения THR.

У «Ограбления», действительно, феноменально низкие оценки: на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes у ленты всего 13% «одобрения» от профильных журналистов и 19% — от зрителей. В подобных случаях у кинолюбителей возникает вопрос: зачем голливудской звезде класса А «катать договорняк», снимаясь в заведомо спорном фильме?

Первой на ум приходит мысль, что Броуди ввязался в андреасяновскую авантюру из-за денег и карьерного кризиса. Но буквально за год до «Ограбления» артист работал с Уэсом Андерсоном, а в том же 2015-м участвовал в коммерчески успешном китайском блокбастере «Меч дракона». В конце концов, фильм Сарика — как бы абсурдно это ни звучало — по западным меркам можно считать и вовсе скромным инди (бюджет в районе $9–10 млн для гангстерской эпопеи — явно не предел мечтаний).

Версия 2 — от постановщика, что Эдриену просто понравился текст. Вариант 3 от самого Эдриена — его подкупила многослойность материала: «Это фильм о семье, об ошибках, которые совершают люди, о деньгах, о бедности и о том, как она влияет на человека, о жадности и о мечтах».

Как кино смотрится 12 лет спустя

В центре сюжета мужчина по имени Джеймс. Он старается забыть свое мутное прошлое и начать жизнь с чистого листа: устраивается на работу автомехаником и мечтает открыть небольшой бизнес. Но когда из тюрьмы выходит его брат Фрэнки, парни вновь втягиваются в криминальные дела: им предстоит ограбить банк. Как утверждает герой Броуди, уже точно в последний раз.

В середине 2010-х за режиссером Андреасяном и его компанией Enjoy Movies закрепилось звание одного из лидеров российского кинопроката и заодно штамповщика довольно вульгарных по смыслу и содержанию комедий. Каково было удивление зрителей, когда режиссер решил пойти по пути старшего коллеги Тимура Бекмамбетова и совершить вояж в Голливуд. Однако между ними среди множества различий было одно очень значимое: Андреасян до «Ограбления» не то что бы не ставил экшен-фильмов, даже не продюсировал. И именно здесь прослеживается первый очевидный недостаток его проекта — увы, из-за небольшого бюджета зрелищного кино не получилось.

История двух братьев кажется до боли клишированной и неловкой. В крайне редких перестрелках и преследованиях бандитов, а также, напротив, излишне частых диалогах, в которых фраза «Брат, я и ты против всех» становится буквальным спойлером ко всему, скрыта то ли безыдейность сюжета, то ли попытка собрать ассамбляж в жанре любимых боевиков категории В и чуть получше.

Правда, стоит признать, что благодаря своему скромному хронометражу в полтора часа «Ограбление» не дает зрителям заскучать. Во-первых, у них есть возможность сосчитать количество логических несостыковок; во-вторых — покопаться в социально-политических размышлениях создателей. Не поверите, но герои сценариста Рауля Инглиса разбрасываются патетическими монологами о важности революции и том, как «банковская система разрушила великую страну».

Эдриен Броуди, отдадим ему должное, играет на исключительном энтузиазме, а потому как минимум не раздражает. (Хотя Хейден Кристенсен и Джордана Брюстер вроде тоже стараются.) Главная проблема кроется в том, что лента просто-напросто плюет на ожидания зрителей. В России и за рубежом ее продвигали как мощный боевик, однако на деле вышла не вполне состоятельная криминальная драма, явно отсылающая к «Схватке» Майкла Манна. «Ограблению по-американски» не хватает крепкого сценария, остроумных динамичных диалогов и проработки психологии героев. Впрочем, значит ли это, что перед нами абсолютно бесталанное и глупое кино? Невзирая на отзывы критиков, нет.

Андреасян сделал то, что в середине нулевых провернул Тимати, записав коммерческий фит со Снупом Доггом,— нет, не проложил творческий мостик между Россией и Америкой. Он приблизился к голливудским киноделам и даже поработал в декорациях Нового Орлеана со звездой первого эшелона — и за это вполне можно его похвалить. А если отбросить снобизм и вынести за скобки радикальность постановщика в дискурсе об авторском кино, можно смело сказать, что он постарался и сделал рядовой «фильмец», который в наше время сразу бы вышел на стримингах.