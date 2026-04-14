Как Броуди у Андреасяна снимался

Вспоминаем самый неожиданный проект в фильмографии актера

14 апреля Эдриен Броуди отмечает 53-летие. Из года в год в этот день мировые и российские СМИ с удовольствием вспоминают культовые роли американца, сумевшего завоевать «Оскар» дважды. Но не менее интересно обратиться к тем работам артиста, за которые он наград не получил — и, более того, удостоился порции критики. Разберем «Ограбление по-американски» за авторством Сарика Андреасяна.

Текст: Никита Прунков

Кадр из фильма «Ограбление по-американски». Режиссер Сарик Андреасян, 2014

Кадр из фильма «Ограбление по-американски». Режиссер Сарик Андреасян, 2014

Фото: Glacier Films

Фото: Glacier Films

Кадр из фильма «Ограбление по-американски». Режиссер Сарик Андреасян, 2014

Фото: Glacier Films

Зачем Эдриен снялся у Сарика

«Я утром пришел на работу и Тоув Кристенсен (продюсер.— Прим. Weekend) сказал, что, возможно, сегодня мы пообщаемся по скайпу с Эдриеном Броуди. Я подумал, что это шутка» — таков рассказ Сарика Андреасяна о выходе на артиста.

«Я люблю фильмы про ограбления. В сценарии было множество экшен-элементов, которые, как мне кажется, могут развлечь зрителя и принести удовольствие от просмотра» — это уже Эдриен Броуди перед съемками.

«Вся основная аудитория, отплевываясь, уйдет с фильма на 30-й минуте, не дождавшись ограбления <...>. А эстетствующие любители сложных драм обычно на троечные работы времени не тратят»,— оценил коллаборацию Дмитрий Осташевский из российского отделения THR.

У «Ограбления», действительно, феноменально низкие оценки: на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes у ленты всего 13% «одобрения» от профильных журналистов и 19% — от зрителей. В подобных случаях у кинолюбителей возникает вопрос: зачем голливудской звезде класса А «катать договорняк», снимаясь в заведомо спорном фильме?

Первой на ум приходит мысль, что Броуди ввязался в андреасяновскую авантюру из-за денег и карьерного кризиса. Но буквально за год до «Ограбления» артист работал с Уэсом Андерсоном, а в том же 2015-м участвовал в коммерчески успешном китайском блокбастере «Меч дракона». В конце концов, фильм Сарика — как бы абсурдно это ни звучало — по западным меркам можно считать и вовсе скромным инди (бюджет в районе $9–10 млн для гангстерской эпопеи — явно не предел мечтаний).

Фото: Andreas Rentz / Getty Images for GQ

Фото: Jared Siskin / Patrick McMullan / Getty Images

Фото: Estevan Oriol / Getty Images

Фото: Andreas Rentz / Getty Images for GQ

Фото: Jared Siskin / Patrick McMullan / Getty Images

Фото: Estevan Oriol / Getty Images

Версия 2 — от постановщика, что Эдриену просто понравился текст. Вариант 3 от самого Эдриена — его подкупила многослойность материала: «Это фильм о семье, об ошибках, которые совершают люди, о деньгах, о бедности и о том, как она влияет на человека, о жадности и о мечтах».

Как кино смотрится 12 лет спустя

В центре сюжета мужчина по имени Джеймс. Он старается забыть свое мутное прошлое и начать жизнь с чистого листа: устраивается на работу автомехаником и мечтает открыть небольшой бизнес. Но когда из тюрьмы выходит его брат Фрэнки, парни вновь втягиваются в криминальные дела: им предстоит ограбить банк. Как утверждает герой Броуди, уже точно в последний раз.

В середине 2010-х за режиссером Андреасяном и его компанией Enjoy Movies закрепилось звание одного из лидеров российского кинопроката и заодно штамповщика довольно вульгарных по смыслу и содержанию комедий. Каково было удивление зрителей, когда режиссер решил пойти по пути старшего коллеги Тимура Бекмамбетова и совершить вояж в Голливуд. Однако между ними среди множества различий было одно очень значимое: Андреасян до «Ограбления» не то что бы не ставил экшен-фильмов, даже не продюсировал. И именно здесь прослеживается первый очевидный недостаток его проекта — увы, из-за небольшого бюджета зрелищного кино не получилось.

Кадр из фильма «Ограбление по-американски». Режиссер Сарик Андреасян, 2014

История двух братьев кажется до боли клишированной и неловкой. В крайне редких перестрелках и преследованиях бандитов, а также, напротив, излишне частых диалогах, в которых фраза «Брат, я и ты против всех» становится буквальным спойлером ко всему, скрыта то ли безыдейность сюжета, то ли попытка собрать ассамбляж в жанре любимых боевиков категории В и чуть получше.

Правда, стоит признать, что благодаря своему скромному хронометражу в полтора часа «Ограбление» не дает зрителям заскучать. Во-первых, у них есть возможность сосчитать количество логических несостыковок; во-вторых — покопаться в социально-политических размышлениях создателей. Не поверите, но герои сценариста Рауля Инглиса разбрасываются патетическими монологами о важности революции и том, как «банковская система разрушила великую страну».

Фото: Cindy Ord / VF25 / Getty Images for Vanity Fair

Фото: Scott Garfitt / BAFTA / Getty Images

Фото: Max Cisotti / Dave Benett / WireImage

Фото: Cindy Ord / VF25 / Getty Images for Vanity Fair

Фото: Scott Garfitt / BAFTA / Getty Images

Фото: Max Cisotti / Dave Benett / WireImage

Эдриен Броуди, отдадим ему должное, играет на исключительном энтузиазме, а потому как минимум не раздражает. (Хотя Хейден Кристенсен и Джордана Брюстер вроде тоже стараются.) Главная проблема кроется в том, что лента просто-напросто плюет на ожидания зрителей. В России и за рубежом ее продвигали как мощный боевик, однако на деле вышла не вполне состоятельная криминальная драма, явно отсылающая к «Схватке» Майкла Манна. «Ограблению по-американски» не хватает крепкого сценария, остроумных динамичных диалогов и проработки психологии героев. Впрочем, значит ли это, что перед нами абсолютно бесталанное и глупое кино? Невзирая на отзывы критиков, нет.

Андреасян сделал то, что в середине нулевых провернул Тимати, записав коммерческий фит со Снупом Доггом,— нет, не проложил творческий мостик между Россией и Америкой. Он приблизился к голливудским киноделам и даже поработал в декорациях Нового Орлеана со звездой первого эшелона — и за это вполне можно его похвалить. А если отбросить снобизм и вынести за скобки радикальность постановщика в дискурсе об авторском кино, можно смело сказать, что он постарался и сделал рядовой «фильмец», который в наше время сразу бы вышел на стримингах.

«Я был диким, непослушным ребенком, и у меня было потрясающее воображение. Всякий опыт, который я получал, я пытался использовать в игре. Во мне всегда жил актер» &lt;br> Эдриен Броуди родился 14 апреля 1973 года в Нью-Йорке. Его отец был учителем истории, а мать — журналисткой. Именно она научила его правильно вести себя перед камерой, снимая в своих репортажах. Родители настояли на том, чтобы сын посещал актерскую школу, а позже и окончил Американскую академию кинематографических искусств и наук

Эдриен Броуди родился 14 апреля 1973 года в Нью-Йорке. Его отец был учителем истории, а мать — журналисткой. Именно она научила его правильно вести себя перед камерой, снимая в своих репортажах. Родители настояли на том, чтобы сын посещал актерскую школу, а позже и окончил Американскую академию кинематографических искусств и наук

Фото: AP / Lucy Nicholson

Карьеру в кино Броуди начал в конце 80-х, играя второстепенных персонажей. В 15-летнем возрасте он получил главную роль в фильме «Наконец дома» Дэвида Де. Положительно отмечена критиками была игра Броуди в семейной драме «Царь горы» (1993) Стивена Содерберга. Но репутацию «подающего надежды» он заслужил только после картины «Тонкая красная линия» (1998) Терренса Малика. В 1999-м актер появился на обложке Vanity Fair и окончательно закрепился в списке «молодых и перспективных». В том же году вышли фильмы «Кровавое лето Сэма» (кадр на фото) Спайка Ли и «Высоты свободы» Барри Левинсона

Фото: Touchstone Pictures

Впервые Броуди был номинирован на крупную кинопремию — Independent Spirit Award («Независимый дух») — за роль бармена в фильме Эрика Бросса «Ресторан» (2000). Однако всемирную известность и «Оскар» актеру принесла драма Романа Полански «Пианист» (2002), в которой он сыграл музыканта Владислава Шпильмана (кадр из фильма на фото). Ради участия в картине Броуди отказался от главной роли в «Перл Харборе»

Фото: Beverly Detroit

«Оскар не меняет вашу жизнь. Он лишь меняет людей и жизнь вокруг»&lt;br> Получив заветную статуэтку в 2003 году, Броуди стал самым молодым актером, удостоенным кинопремии «Оскар». На тот момент ему было 29 лет. Кроме того, за роль в «Пианисте» Броуди получил французскую кинопремию «Сезар», став единственным американским актером, кому выпала такая честь &lt;br> На фото: с актрисой Николь Кидман на церемонии вручения премии «Оскар» в 2003 году

Фото: Reuters

После «Пианиста» на Броуди посыпались предложения от разных режиссеров и кинопродюсеров. Вопреки ожиданиям актера, это были не только драматические роли. В «Кукле» (2001) он предстал в образе чревовещателя, а в комедийном мюзикле «Поющий детектив» (2003) сыграл гангстера. В 2003 году актер стал лицом модного дома Ermenegildo Zegna и снялся в нескольких рекламных роликах других брендов. Спустя год журнал Esquire признал его самым стильным мужчиной Америки

Фото: AP / Evan Agostini

«Люди мало знают меня, они знают лишь мои работы»&lt;br> В 2004 году Броуди снялся в триллере «Пиджак». Во время работы над сценой с выдвижным ящиком актер просил запирать его там на перерыв, чтобы прочувствовать состояние человека в замкнутом пространстве. Роль ветерана войны в Ираке критики назвали одной из лучших в его карьере. Через год на экраны вышел ремейк «Кинг-Конга» (кадр из фильма на фото). Во время съемок Броуди отказался от дублера и исполнял трюки самостоятельно

Фото: Zuma Press / Kommersant Photo

«Главное слово в сегодняшнем мире — это слово &quot;страх&quot;. Посмотрите, какими управляемыми становимся мы перед лицом страха. Руководители на всех уровнях — будь то город или целая страна — используют страх, чтобы контролировать нас. Страх жрет нас вместе с кишками. А мы все больше и больше адаптируемся к жизни в постоянном страхе. Страхе терроризма, страхе бедности и страхе неизвестности» &lt;br>На фото: Эдриен Броуди (слева) на шоу Джея Лено

Фото: Reuters

«Однажды я чуть не побывал в коровьей жопе. В Индии я купил мотоцикл, где мы с подругой колесили как проклятые. Как-то раз я мчался по узкой дороге. Впереди ехал тук-тук. Я прижался к обочине, чтобы объехать его и тут вдруг увидел перед собой корову. Она смотрела на меня своим честным коровьим взглядом. Я надавил на тормоз, вылетел из седла, перелетел через руль и головой вперед полетел прямо в коровий зад. Но корова увернулась, и я упал на асфальт. Помню, я лежал и думал: черт, а какая могла быть смешная смерть» &lt;br>Броуди — поклонник скоростной езды. Несмотря на аварию, в которую он попал в 1992 году, он не бросил свое увлечение и до сих пор участвует в мотогонках &lt;br>На фото: Эдриен Броуди со своей матерью во время гонок Toyota Pro-Celebrity

Фото: AP / Mark J. Terrill

В 2007 году на экраны вышла приключенческая драма «Поезд на Дарджилинг» Уэса Андерсона, где Броуди сыграл одного из трех братьев, которые не виделись много лет и, встретившись только после смерти отца, отправились в Индию на поиски оставившей их матери. С этой ленты началось сотрудничество Андерсона и Броуди. Спустя год актер исполнил роль мошенника в криминальной комедии режиссера «Братья Блум», который совершает махинации вместе с братом Стивеном (Марком Руффало — на фото). Зрители фильм не оценили, а критики назвали работу Броуди «неубедительной»

Фото: Reuters

«Сравнения с Марлоном Брандо и Аль Пачино — такая же запоминающаяся фактура — меня бесят! Мы вообще не похожи, никак. Когда выпячивается моя внешность — это отклонение от нормы. А когда я на съемочной площадке — это другой период, гораздо более важный. Один из двух самых важных»

Фото: Zuma Press / Kommersant Photo / Zuma Press

«Мы живем в тяжелое время. Отправляясь в кинотеатр на премьеру, люди уже знают о фильме все. Благодарить за это нужно рекламу, интернет, телевидение, всю эту хрень. Люди сидят в темном зале кинотеатра и смотрят фильм, который могли бы и не смотреть, потому что им известно о нем все. Мне кажется, так мы и просрали само ощущение триллера» &lt;br>На фото: режиссер Никита Михалков и Эдриен Броуди на вечеринке в честь открытия Международного московского кинофестиваля в 2009 году

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

В 2012 году на экраны вышел фильм «Учитель на замену» (кадр из фильма — на фото), в котором на примере отношений подменяющего учителя с учениками средней школы (Броуди) в неблагополучном районе Нью-Йорка и штатными преподавателями этой школы автор сценария и режиссер Тони Кэй предлагает размышление на тему кризисного состояния американского общества в целом. Фильм получил неоднозначные отзывы критиков и приз зрительских симпатий на фестивале в Сан-Паулу

Фото: Kingsgate Films

Исторический экшн от гонконгского режиссера Дэниела Ли «Меч дракона» (2015) произвел фурор в КНР, собрав $120 млн в китайском прокате, но получил смешанные отзывы от американских кинокритиков. Лента основана на реальных событиях и повествует о присутствии римлян на территории современного Китая. В фильме снялись (на фото слева направо) актеры Чхве Сивон, Джон Кьюсак, Джеки Чан и Эдриен Броуди

Фото: AP / Chiang Ying-ying

О характере Броуди в Голливуде ходят самые противоречивые слухи. Сам же актер считает себя открытого и веселым человеком: «Во мне всего по чуть-чуть. Нельзя же быть кем-то одним — или рыцарем печального образа, или шутом. Просто устаешь от вечного имиджа очаровательного умника. С пристальным взглядом и бледным ликом»

Фото: Коммерсантъ / Олег Никишин

В 2014 году Броуди вновь снялся в картине Уэса Андерсона — комедийной драме «Отель &quot;Гранд Будапешт&quot;» (кадр из фильма на фото), которая была номинирована на премию «Оскар». За ней последовал менее успешный боевик «Ограбление по-американски» Сарика Андреасяна, получивший в основном отрицательные отзывы

Фото: Indian Paintbrush

За образ знаменитого фокусника в мини-сериале «Гудини» (2014) Броуди был номинирован на премию Гильдии киноактеров США и «Эмми». В 2017-м актер получил особый приз кинофестиваля в Локарно — «Почетного леопарда» за вклад в кинематограф. В том же году Броуди исполнил роль главного злодея четвертого сезона популярного сериала «Острые козырьки»

Фото: Reuters

«Я не люблю Голливуд. Все, что вы там слышите — это: &quot;Ой, а что вы предпочитаете в одежде? Ой, как вы замечательно выглядите! Ой, а знаете такого-то?&quot;»

Фото: Pier Marco Tacca / Getty Images

В фильме «Французский вестник» Уэс Андерсон собрал вместе с Броуди по-настоящему звездный состав. В комедийной драме снялись около десятка голливудских знаменитостей — Тильда Сиунтон (на фото), с которой Броуди уже приходилось работать в «Отеле &quot;Гранд Будапешт&quot;», Бенисио дель Торо, Билл Мюррей и Тимоти Шаламе. Лента представляет собой экранизацию нескольких статей из вымышленного еженедельника, рассказывающих о репортерах, безумном художнике, студенческом движении и похищении сына комиссара полиции. Броуди сыграл арт-дилера Джулиана Кадазио

Фото: Johanna Geron / Reuters

Эдриен Броуди не был женат, у него нет детей. В разное время он встречался с моделью Скай Неллор, с актрисой Моне Мазур, ему приписывали романы с Хэлли Бэрри и Кирой Найтли, был помолвлен с испанской актрисой Эльзой Патаки. На протяжении восьми лет Броуди состоял в отношениях с моделью Ларой Леито (при рождении — Лариса Тяка). С 2020 года актер встречается с бывшей женой Харви Вайнштейна Джорджиной Чапман (на фото)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

«Мне не нравится притворяться. Например, если мой персонаж голодает, то я предпочитаю не есть, а если хромает, то кладу в обувь камешек. Я предпочитаю по-настоящему испытывать лишения, тогда мне не нужно ничего изображать. Вот такая игра почти без игры меня зажигает»&lt;br> Всего за плечами Броуди около 60 кинокартин. Среди его последних работ — боевик-триллер «Одинокий волк» (2021), сериалы «Чепелуэйт» (2021), снятый по рассказу Стивена Кинга «Поселение Иерусалим», и «Покерфейс» (2023)

Фото: Terence Patrick / CBS / Getty Images

